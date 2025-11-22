Названы популярные у россиян направления для зимовки

Спрос на длительные поездки за рубеж зимой среди россиян остается стабильно высоким, а лидируют в нем страны Юго-Восточной Азии, сообщили в сервисе «Авиасейлс». Аналитики компании назвали самые популярные направления, где пассажиры в этом сезоне проведут от одного до четырех месяцев. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Лидером среди направлений, как и в прошлом сезоне, остается Таиланд, на который приходится 44 процента всех длительных зимних путешествий, указывают аналитики. Также популярны Вьетнам (9 процентов) и Узбекистан (8 процентов). Сохраняется интерес к Юго-Восточной Азии: Индонезию выбирают 6 процентов, Индию — 4 процента, Шри-Ланку и Китай — по 3 процента. В топ направлений также входят Турция (3 процента), ОАЭ (2 процента) и Аргентина (1 процент).

Средняя доля семейных перелетов, по данным сервиса, как и прошлой зимой, составляет 13 процентов. Среди направлений, куда путешественники направляются с детьми, в этом сезоне лидирует Таиланд (30 процентов), Вьетнам (28 процентов) и Шри-Ланка (26 процентов).

Чаще всего на зимовку отправляются пассажиры из Москвы — на город приходится половина бронирований. Также путешествие в этом сезоне уже планируют пассажиры из Санкт-Петербурга (8 процентов), Владивостока (6 процентов), Казани (4 процента) и Екатеринбурга (3 процента).

