Семья погибшей туристки добилась денежной компенсации

В Египте завершился длившийся 3 года судебный процесс по иску родственников туристки из Австрии, погибшей в результате нападения акулы в Хургаде. Апелляционный суд обязал выплатить семье жертвы компенсацию в 1 млн египетских фунтов (около 1,7 млн руб.). Ожидается, что такое решение может стать прецедентом для аналогичных исков в будущем.

Трагедия произошла на курорте в Сахл-Хашише еще летом 2022 года: 68-летней женщине морская хищница откусила руку и повредила ногу в пляжной зоне отеля Tropitel Sahl Hasheesh. Подробностями с редакцией поделился очевидец, сделав видео с места ЧП, где за происходящим наблюдали с пирса и берега десятки туристов. На кадрах видно, как пловец на сапе помогал теряющей силы иностранке. Медики боролись за жизнь пострадавшей, но были бессильны.

В судебном иске утверждалось, что в отеле не нашлось необходимого спасательного оборудования и возможности оказать оперативную медицинскую помощь. При этом реакция дежуривших спасателей была несвоевременной, да и карета скорой припозднилась. В результате женщина скончалась на пути в больницу.

Претензии были адресованы не только администрации курорта, но и должностным лицам – министрам туризма и древностей, окружающей среды, а также губернатору провинции Красное море, которых обвинили в недостаточном контроле над протоколами безопасности.

В первой судебной инстанции постановили прекратить дело, с чем не согласились родные погибшей. Они обратились с апелляцией в вышестоящий суд, который в свою очередь признал неприемлемыми обвинения в отношении госорганов, но призвал к ответу компанию, управляющую отелем. Его вердикт – выплатить наследникам жертвы в качестве гражданско-правовой компенсации сумму эквивалентную 18 тыс. евро, что в общем-то немного для европейской практики.

