Десять самых опасных мест на Земле, которые привлекают туристов

Большинство людей во время отдыха предпочитает отправляться на морские курорты или в известные города, чтобы полюбоваться местными достопримечательностями. Однако некоторые туристы предпочитают экстремальный отдых: покоряют горные вершины, ныряют в глубокие впадины и ездят по жарким пустыням. «Вечерняя Москва» составила топ-10 самых опасных мест на Земле, которые привлекают туристов.

Гора Эверест, Непал

Открывает этот список самая высокая гора на планете — Эверест. Ее высота составляет 8849 метров, поэтому для многих альпинистов покорить ее вершину — самая заветная цель. Однако восхождение на гору полно опасных для жизни рисков. Например, высотная болезнь, сопровождающаяся сильным головокружением, ухудшением зрения, судорогами и галлюцинациями, а в некоторых случаях это приводит к инсультам, инфарктам и даже смерти.

К тому же при подъеме могут образоваться лавины и сильно ухудшиться погодные условия. На пути могут встретиться скрытые под снегом глубокие трещины и обрывы. При попытке восхождения на гору всего погибло более 300 человек, причем тела 200 человек так и остались лежать на горе.

Долина Смерти, США

Долина Смерти — это межгорная впадина в пустыне Мохаве, которая находится в американском штате Калифорния. Этому месту также принадлежит рекорд: там была зарегистрирована самая высокая температура воздуха на Земле — плюс 56,7 градуса по Цельсию. Но экстремальная жара, вызывающая обезвоживание и тепловой удар, не единственное, что представляет здесь опасность для человека.

В долине обитает большое количество опасных животных: гремучие змеи, скорпионы, пауки вида черная вдова, койоты и другие. К тому же здесь существует риск наводнений и селевых потоков во время дождевых штормов. Тем не менее многих туристов это не останавливает, ведь Долина Смерти славится своими завораживающими инопланетными пейзажами: разноцветными горами, песчаными дюнами, каньонами и глиняными пустынями. Ради того, чтобы увидеть эти красоты, ежегодно здесь погибает в среднем 10 человек.

Большая голубая дыра, Белиз

Большая голубая дыра — это карстовая воронка в водах Карибского моря у побережья Белиза. Она привлекает дайверов-экстремалов со всего мира контрастным цветом воды и подводными пещерами. Дыра относительно неглубокая — 124 метра, по сравнению с Марианской впадиной почти в 10 раз меньше.

Однако сильные течения и резкие перепады делают погружение в нее опасным даже для опытных дайверов. Подводные пещеры и сталактиты манят многих туристов, но нехватка воздуха и потеря ориентации могут привести к смерти.

Дорога смерти, Боливия

Дорога Смерти (официальное название — Камино-Лос-Юнгас) — это автомобильная дорога, проложенная в 1930-х годах между двумя городами Боливии — Ла-Пас и Коройко. Маршрут проходит по самому краю горного серпантина. Его общая длина составляет 56 километров, а перепад высот — от 1200 до 4650 метров. Ширина большей части дороги составляет всего 3,2 метра, поэтому двум машинам разминуться здесь очень трудно.

Практически весь путь покрыт не асфальтом, а скользкой глиной, которая образовывается из-за высокой влажности. Здесь часто льют дожди, происходят оползни и камнепады, а также образуются густые туманы, из-за которых видимость дороги очень плохая. Все эти факторы приводят к печальной статистике: здесь ежегодно погибало около 300 человек. В 2006 году власти страны запустили новую более безопасную дорогу между городами, поэтому Дорогой смерти стали пользоваться реже, однако теперь она стала местом притяжения для туристов-экстремалов.

Пещера кристаллов, Мексика

Пещера кристаллов была обнаружена в Мексике в 2000 году под городом Найка. Внутри нее температура достигает выше 56 градусов, а влажность доходит до 100 процентов. При таких условиях в легких быстро начинает конденсироваться вода, и человек погибает.

В пещере находится месторождение крупнейших кристаллов в мире, которые могут весить десятки тонн. Чтобы находиться в ней, нужно специальное оборудование, но даже с ним там можно провести максимум 20 минут. А для оформления разрешения на посещение этой пещеры может потребоваться несколько лет.

Озеро Кавах-Иджен, Индонезия

На острове Ява в Индонезии расположен кислотный водоем — вулканическое озеро Кавах-Иджен, наполненное соляной кислотой. Оно образовалось из хлороводорода, который выделяется из жерла вулкана на глубине 200 метров. Температура воды здесь достигает 60 градусов, однако трогать ее нельзя, так как эта жидкость более едкая, чем серная кислота в аккумуляторе.

Это место привлекает туристов тем, что здесь можно увидеть «электрическое пламя» — ядовито-синий огонь, который появляется во время возгорания серы. Находиться здесь длительное время и без противогаза опасно для здоровья.

Пляжи в Ресифи, Бразилия

В бразильском городе Ресифи довольно много красивых пляжей с мелким чистым песком и теплой водой. Но на побережье установлены предостерегающие знаки: посетителей просят не заходить в открытое море из-за акул. За более чем 30 лет известно как минимум о 60 случаях нападений этих животных на людей у побережья Ресифи.

Акулы здесь отрывали конечности туристам, а иногда и вовсе убивали. Риск атаки хищного животного повышается, когда вода становится мутной от дождя и акулы начинают вслепую бросаться на все, что движется. При этом многие люди все еще продолжают здесь купаться.

Впадина Данакиль, Эфиопия

Впадина Данакиль, находящаяся в одноименной пустыне на границе Эфиопии и Эритреи, привлекает многих туристов своими неземными пейзажами: лавовые озера, желтые, зеленые и оранжевые отложения солей, напоминающие скульптуры, вода фиолетового и желтого цвета.

Однако вся эта красота имеет и обратную сторону: температура воздуха здесь может достигать 50 градусов, а почвы — 70 градусов, в природных бассейнах вместо воды содержится кислота, а гейзеры выбрасывают токсичные газы. Из-за этого воздух там кислый, едкий и насыщенный ядовитыми испарениями. Кроме того, туристы здесь погибали не только от токсинов, но и от рук террористов, которые нередко похищают и убивают людей.

Бассейн дьявола, Замбия

Бассейн дьявола расположен на самом краю водопада Виктория в Замбии. Чтобы попасть в этот водоем, необходимо пройти достаточно сложный путь: нужно от острова Ливингстон плыть по реке Замбези, преодолевая скалистые барьеры и места обитания крокодилов и бегемотов.

Оказавшись непосредственно в бассейне можно упасть с высоты 120 метров. Такое случается с теми, кто, желая сделать красивые фото, вытягивается как можно дальше над пропастью. К тому же туристов может унести сильное течение воды.

Вулкан Фаградальсфьядль, Исландия

В августе 2021 года в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика впервые за шесть тысяч лет проснулся вулкан Фаградальсфьядль. С тех пор он привлекает множество туристов, которых не пугает возможность травмироваться или обжечься, проходя по лавовым полям, или отравиться из-за токсичных газов.

Все пространство вокруг вулкана покрыто застывшей магмой, а из кратера диаметром 334 метра вытекает лава, иногда медленной струей, а иногда взрываясь, словно гейзер. Так как облака ядовитых испарений из-за ветра часто меняют направление, это создает риск для туристов. Также существует опасность в виде раскаленных туннелей и карманов под, казалось бы, застывшей поверхностью, в которые можно легко провалиться.

