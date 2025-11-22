Как изменился интерес россиян к поездкам в Китай на новогодние праздники

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные по бронированию отелей в Китае на период новогодних каникул (с 31 декабря по 11 января) и выяснили, что за год популярность этой страны среди россиян заметно выросла. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении RT, количество заказов во время зимних праздников увеличилось на 84% по сравнению с прошлым годом.

«Продолжительность отдыха при этом выросла: в среднем россияне бронируют отели на четыре дня (год назад — на 3,3 дня). Интересно, что почти в трети заказов, или 30%, есть дети: отдых в Китае всей семьёй также стал популярнее (в прошлом году с детьми было забронировано 24% номеров)», — рассказали эксперты.

Отмечается, что чаще всего российские путешественники выбирают для отдыха отели категории «четыре звезды»: на них приходится 45,6% заказов на зимних каникулах.

«Почти треть туристов, или 30,9%, планируют отдыхать в пятизвёздочных гостиницах, а 16,2% достаточно трёх звёзд. Остальные бронирования распределились между объектами без звёзд, к которым относятся апартаменты и гостевые дома (на них пришлось 4,4% бронирований), и двухзвёздочными отелями (2,9%)», — пояснили специалисты.

Согласно материалам, самым популярным городом для праздничных новогодних отпусков стал Пекин: 36,8% отельных заказов оформлены в столице Китая, а средняя стоимость номера в трёхзвёздочной гостинице там составляет 5,5 тыс. рублей в сутки.

Как добавили в компании, на втором месте — Шанхай, на долю города приходится 32,4% новогодних отельных заказов, а номер там обойдётся примерно в 4 тыс. рублей в сутки.

«Многие также планируют посмотреть на заповедник, в котором живут панды, в Чэнду (на город приходится 8,8% бронирований, средняя стоимость номера — 3,5 тыс. рублей в сутки), побывать в «южных воротах Китая» — мегаполисе Гуанчжоу (7,4%; 4 тыс. рублей) и отдохнуть на райских курортах острова Хайнань, точнее в его столице, городе Санья (5,9%; 6 тыс. рублей в сутки)», — заключили представители сервиса.

