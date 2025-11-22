Почему блогеры советуют никогда не ходить в пекинский зоопарк

Блогеры из Владивостока, которые ведут блог «Грушины Юра и Юля», назвали одно место в Пекине, куда не советуют ходить никому. Это зоопарк, который поразил отношением к животным.

«Зоопарк был открыт аж в 1906 году, и кажется, вольеры с той поры там так и не меняли. Ну вот правда, ребят, таких ужасных условий содержания животных мы не припомним со времен советских зоопарков – клетки малюсенькие, явно не по размеру животных», – написали блогеры в своем канале.

Путешественники отметили, что редко дают антирекомендации, но зоопарк в Пекине стал исключением. Переживания о судьбе животных вынудили блогеров пойти на такой шаг.

Пекинский зоопарк – один из самых больших в Китае. И, по мнению блогеров, самый плохой, по крайней мере, из тех, что они видели.

Территория выглядит отлично – там просторно, ухоженные деревья. Есть озеро и река. Вольеры небольших животных выглядят, по оценке путешественников, приемлемо. Однако самые большие проблемы – в содержании крупных животных – слонов, медведей, бегемотов.

«Особенно печально и душераздирающе выглядели слоны – вот туда вообще ни при каких обстоятельствах ходить нельзя. Бегемоты, белые медведи, да и в целом все крупные животные – это просто слезы», – написали блогеры.

Если во время поездки в Пекин захочется увидеть животных, туристам рекомендуют съездить в сафари-парк в городе Дасин: на дорогу уйдет около часа, а входные билеты стоят порядка 150 юаней.