Группу российских туристов не заселил в отель в Токио

Не менее 10 российских туристов столкнулись с проблемой при заселении в отель Richmond Hotel Tokyo 3* в японской столице.

«Мы сейчас находимся в Японии, не можем попасть в гостиницу, потому что турагент не оплатил за нас более 2 млн руб.», – рассказала TourDom.ru одна из туристок.

Выяснилось, что тур за 370 тыс. руб. (не считая экскурсий) приобретался у московского турагентства Fly Express, которое работает с туроператором «Акари тур», а он в свою очередь – с принимающей компанией Gold Tour Japan. До туроператора, как выяснилось, большая часть денег не дошла.

«Нам показали информацию о том, сколько за нас оплачено, – 600 тыс. из 3 с лишним миллионов. Теперь мы боимся, что не оплачен и транзитный ночлег в отеле в Шанхае и обратные билеты на 24 ноября», – поделилась туристка.

Она добавила, что в Японию группа прилетела 13 ноября и до сегодняшнего дня проблем не было:

«Японцы говорят, что катали нас все это время под их гарантии».

Редакция связалась с компанией Fly Express. Там наличие проблемы подтвердили.

«Во взаиморасчетах с японской принимающей компанией, с которой мы работаем много лет, на балансе оказалось недостаточно средств. Сейчас туристам необходимо будет самостоятельно заплатить в отеле 100 тыс. йен (около 60 тыс. руб. по текущему курсу. – Ред.), по возвращении группы мы эти деньги вернем. Сейчас готовим гарантийное письмо на этот счет», – прокомментировал TourDom.ru гендиректор Fly Express Владимир Шлёмин.

Он добавил, что находится в контакте с принимающей компанией, и в ближайшее время пообещал связаться с туристами. Также турагент заверил, что транзитный отель в Шанхае для россиян оплачен.

Мы направили запрос в компанию «Акари тур» с предложением прокомментировать ситуацию.

Редакция будет следить за развитием событий.