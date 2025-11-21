Ездить в Китай россияне стали чаще, но экономнее

Россияне стали чаще ездить в Китай. Показатели сравнивали с прошлым годом. Чаще всего туристы отправляются в поездки в Пекин и Шанхай, сказано в исследовании сервиса для планирования путешествий, передаёт ТАСС. Отмечается, что росту интереса способствовало введение безвизового въезда для граждан РФ в Китай.

«При этом заметно, что россияне в этом году стараются экономить в поездках: чаще выбирают четырёхзвездочные отели, хотя в 2024 году предпочитали «пять звёзд», а срок пребывания в гостиницах сократился», — подчеркнула руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

В общем рейтинге популярных зарубежных направлений КНР поднялась с восьмого на шестое место: доля страны выросла на 27,5%, отметили эксперты.