Стало известно, получат ли туристы Astoria Grande компенсации

Круизный лайнер Astoria Grande не смог зайти в Стамбул из-за отказа портовых властей. Пассажирам выплатят компенсации за отменённую экскурсию.

«За несостоявшееся посещение Стамбула туристам пообещали компенсацию: возврат на личные бортовые счета денег, заплаченных за экскурсии в этом городе, плюс дополнительно по 25 евро на счёт каждого взрослого, которые можно потратить в оставшийся день плавания. Кроме того, будет предоставлена скидка 25% в случае покупки следующего круиза», — заявили в Российском союзе туриндустрии.

Причины отказа в швартовке не разъяснили.

По словам представителей круизной компании, туристы не жаловались на изменение маршрута. Отмена запланированных заходов — стандартная практика при неблагоприятных условиях.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер Astoria Grande направится в Сочи, если турецкие власти не выдадут разрешение на его швартовку в Стамбуле.