Во Внуково сообщили об окончательном решении проблем с багажом Turkish Airlines

Критическая ситуация с багажом пассажиров Turkish Airlines в аэропорту Внуково полностью разрешена. По словам заместителя генерального директора по коммерции воздушной гавани Антона Кузнецова, периоды массовых задержек чемоданов остались в прошлом.

© tourdom.ru

В аэропорту пояснили, что возникшие сложности были связаны с ограничениями на использование воздушного пространства. Это вынудило перевозчика увеличивать запасы авиационного топлива для возможных маневров в полете. В результате Turkish Airlines приходилось корректировать коммерческую загрузку, иногда в ущерб багажу.

Представитель Внуково отметил, что благодаря совместной работе авиавластей и турецкого перевозчика удалось найти решение проблемы. Turkish Airlines скорректировала свой подход к формированию нагрузок, и уже в конце летнего сезона и осенью негативная тенденция со срывами доставки багажа была преодолена. По мнению руководства Внуково, проблема полностью устранена, а авиакомпания изменила применяемую ранее практику.

Напомним, что в течение лета 2025 года Turkish Airlines неоднократно допускала сбои в доставке багажа пассажиров, прибывавших рейсами во Внуково. Иногда без чемоданов прилетали сразу несколько рейсов подряд. Проблема была не только с флагманом, но и с его дочерней компанией – AJet.