Пассажиры Air Arabia улетят из Москвы в ОАЭ с опозданием на 23 часа

Вылет туристов из Москвы в Шарджу задержан почти на сутки. Пассажиры часть из которых находились в аэропорту Домодедово с вечера, смогут улететь только в 23:35 21 ноября вместо запланированного времени 00:30. Причиной сбоев в расписании авиакомпании Air Arabia стал сильный туман в Шардже. О ситуации редакции «ТурДома» рассказала одна из пассажиров.

© tourdom.ru

Марина из Ивановской области должна была лететь на отдых с отцом рейсом G9 957 Москва – Шарджа. О том, что вылет отменен, она узнала по дороге в аэропорт, проверив онлайн-табло. Представитель авиакомпании в Домодедово подтвердил эту информацию и посоветовал пассажирам, купившим билеты в составе тура, связаться с туроператором для пересадки на другие рейсы.

Около полуночи в личном кабинете туристов появилась информация о новом времени отправления – 08:15. Однако позже людям сказали, что все борта заполнены, посадить их некуда.

«Регистрируют и отправляют только тех, у кого вылет задержан, а нас, пассажиров отмененного рейса, около 90 человек, предоставили самим себе», – рассказывает Марина.

Чтобы не терять дни отпуска, некоторые туристы купили билеты за свой счет, другие уехали домой ждать информацию от туроператора.

Марина с отцом до утра оставались в терминале. По ее словам, авиакомпания не предоставила им ни питания, ни размещения в гостинице: «В ответ на запросы представители поясняют, что рейс не задержан, а отменен». Когда туроператор около 9 часов уведомил туристов, что они вылетят на G9 806 в 23:25, девушка решила забронировать гостиницу, чтобы отдохнуть перед вылетом.

Сбои затронули и другие рейсы Air Arabia. По данным онлайн-табло аэропортов, 20 ноября вылет G9 806 из Москвы в Шарджу задержали на 7 часов, а G9 951 по тому же маршруту – на 6. 21 ноября G9 959 перенесли с 03:25 до 09:54. Пассажиры из Екатеринбурга (рейс G9 961) также вылетели в Шарджу с 7-часовым опозданием.

По всей видимости, причина корректировок расписания – сильный туман в Шардже. Утром 20 ноября арабский аэропорт выпустил предупреждение об отмене и задержке ряда рейсов из-за погодных условий. Пассажирам рекомендовали обращаться в авиакомпании для уточнения статуса своих вылетов.

Редакция направила запрос в авиакомпанию Air Arabia, ответ пока не поступил.