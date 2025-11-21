Туристы во Вьетнаме поделились опытом оплаты по QR-коду

Россияне, отдыхающие во Вьетнаме, делятся первым опытом оплаты по QR-коду – о такой возможности накануне заявили ВТБ и Сбербанк. Первый обещал, что туристы «смогут мгновенно оплачивать покупки более чем в 3 тыс. крупнейших точках продаж по всему Вьетнаму», второй заявил: «Сервис доступен уже более чем в миллионе торговых точек в разных городах страны».

Некоторые путешественники восприняли новость без восторга:

«Три тыс. точек – это крайне мало для Вьетнама». «Если что-то и появится, то в ограниченном количестве и по конскому курсу».

Те, кто уже попытался воспользоваться сервисом, сообщают: рассчитаться через ВТБ проблематично. «У меня выдал ошибку». «Не прошла оплата». «ВТБ почему-то не распознает QR», – жалуются клиенты банка.

У тех, кто расплачивался через Сбербанк, транзакции все-таки проходили, но есть другая беда – курс невыгодный.

«Действительно работает. Внутренний курс был 294,11 донгов за 1 руб., а официальный у ЦБ РФ – 311 донгов (данные на 20 ноября. – Ред.)». «Сегодня оплатил в магазине Минисо, курс Сбера – 303 vnd, ЦБ РФ – 321 (данные на 21 ноября. – Ред.)».

Судя по туристическим чатам, многие россияне не торопятся использовать новую возможность, считая, что «старая добрая наличка» надежнее и выгоднее.

«Если брать доллары по 83 руб. в России (Сбербанк сегодня продает за 83,2, ВТБ – за 83,25. – Ред.) и менять во Вьетнаме по 26,160 vnd за usd, то получается 315 донгов за рубль. Как ни крути, с налом в любую страну выгоднее ехать, несмотря на разницу в курсе при покупке/продаже», – подсчитали путешественники.

А подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» предлагают не заморачиваться с покупкой американской валюты на родине и ее переводом в местные деньги во Вьетнаме:

«Vietin Bank и VRB Bank без проблем меняют рубли, второй даже без комиссии. В банкоматах VRB с карты “Мир” спокойно можно снять, в аэропорту стоят рублевые обменники».

Но и у этого варианта есть минусы. Например, туристы сообщают, что на Фукуоке нет банкоматов VRB, выдающих деньги с карты «Мир». А в Вунгтау таких всего два, но они оба находятся на территории совместной российско-вьетнамской нефтяной компании, «куда простых смертных не пускают».

