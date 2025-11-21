Санкт-Петербург поможет Кубе создать «умный курорт»

Санкт-Петербург и кубинская провинция Матансас договорились о сотрудничестве в сфере IT и туризма. Санкт-Петербург и кубинская провинция Матансас укрепляют сотрудничество в сфере информационных технологий и туризма. В рамках визита делегации будет подписан меморандум о создании совместных проектов.

В ходе встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы кубинской провинции Матансас Мариэтты Поэй Самора стороны определили конкретные направления для сотрудничества, в первую очередь в IT и туризме.

Основой для партнерства в технологической сфере стало участие петербургской делегации в выставке SIGESTIC’25 на Кубе в сентябре. По итогам визита были разработаны несколько перспективных инициатив, включая центр мониторинга «Умный город-курорт Варадеро» и технологический центр для подготовки кадров.

