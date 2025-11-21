Резкий рост числа отелей в Турции может обрушить цены на туры

Турецкий туристический рынок столкнулся с угрозой из-за неконтролируемого роста числа мест размещения. Согласно исследованию Turizmdatabank, за последнее десятилетие номерной фонд страны увеличился на 36,2%, в то время как у ключевого конкурента, Испании, рост составил лишь 9,1%.

© runews24.ru

Столь стремительное расширение мощностей ставит под удар ценовую стабильность и конкурентоспособность турецкого туризма. Турция, чей номерной фонд приближается к 2 миллионам мест, теперь находится в одной лиге с Испанией (3,9 млн мест), опережая Грецию и Хорватию.

Эксперты отмечают, что создавшаяся ситуация может привести к кризису в секторе. Отельеры вынуждены одновременно заполнять огромное количество новых номеров и обслуживать кредиты, взятые на строительство. Это создаёт крайне нестабильную ситуацию, угрожающую сбалансированному развитию одной из ключевых отраслей экономики Турции.

Ранее писали, что значительная часть лесов Краснолиманского округа в ДНР уничтожена пожарами. Власти заявили о планах по их восстановлению после стабилизации обстановки и проведения работ по разминированию территорий. Кроме того, Крым переживает бум агротуризма: за несколько лет количество специализированных объектов выросло в 7 раз, а поток туристов — в 10. Этот тренд диверсифицирует курортную отрасль полуострова, создавая новые рабочие места и равномерно распределяя турпоток в течение всего года.