Авиакомпании начали подстраиваться к новым требованиям по выезду детей за границу

Авиакомпании все-таки начали подстраиваться под новые требования к выезду несовершеннолетних граждан РФ за границу – с 20 января дети возрастом до 14 лет не смогут покинуть страну по свидетельству о рождении. О грядущих изменениях стало известно еще в июле, однако авиаперевозчики, несмотря на большую глубину продаж, продолжали оформлять по-старому билеты в Казахстан, Кыргызстан, Республику Беларусь и еще ряд государств, куда пока еще можно попасть по детскому документу.

© tourdom.ru

«Аэрофлот» за 2 месяца до вступления в силу нового порядка все-таки объявил, что такие проездные документы лучше переоформить. Внести изменения в данные об удостоверении личности бесплатно разрешат при условии, что ФИО и дата рождения пассажира остаются неизменными. При этом авиакомпания уточняет, что при отсутствии заграничного паспорта у ребенка до 14 лет с 20 января перевозка будет невозможна. Получают ли пассажиры уведомления об этом или нет, в релизе не уточняется.

Напомним, TourDom.ru обнаружил данную странность в системе бронирования авиакомпаний еще несколько месяцев назад. Однако ни на один из запросов редакции «Аэрофлот» не ответил. Сразу по-новому продажу билетов открыли только РЖД.

Предложение безвозмездно переоформить билеты – это, конечно, хорошо. Однако удивляет другое – продавать билеты в страны СНГ по детскому документу авиакомпания не перестала.

По уже сложившейся традиции журналист TourDom.ru сегодня после релиза от нацперевозчика пошел проводить контрольную закупку. Попытка оформить билет на рейс Москва – Астана на 28 января 2026 года по свидетельству о рождении вновь оказалась успешной – спокойно удалось дойти до этапа оплаты без каких бы то ни было ограничений на выбор этого типа документа или предупреждений, что для перелета все равно понадобится загранпаспорт. Для верности попробовали улететь 30 января из российской столицы в Минск – и снова успех. Редакция отправила запрос в пресс-службу авиакомпании.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД предлагают ставить штамп о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении сразу при получении этого документа, а Госдума разрешила подавать заявления на оформление гражданства РФ по рождению для своих детей через Госуслуги.