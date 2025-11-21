В Черногории пообещали новые визовые ограничения для российских туристов

Черногория планирует в ближайшее время ужесточить визовый режим для граждан России, чтобы привести его в соответствие политике Европейского союза. Такое заявление сделал премьер-министр Милойко Спайич в интервью телеканалу Euronews.

Глава правительства признал, что туризм остается важной отраслью для страны, однако это не остановит введение новых ограничений. По его словам, экономическая целесообразность таких мер обусловлена значительным снижением потока российских туристов и сокращением их инвестиций в недвижимость Черногории.

«Если 15–20 лет назад россияне были одними из ключевых инвесторов на нашем рынке недвижимости, то сегодня их доля существенно уменьшилась. Сейчас они составляют лишь одну из многочисленных туристических групп», – констатировал премьер.

Решение знаменует собой резкий поворот во внешней политике Подгорицы. Ранее официальные лица, включая представителей МИД, заявляли о возможности отсрочить введение визовых ограничений для россиян. Параллельно Черногория уже начала процесс адаптации к европейским стандартам, отменив безвизовый въезд для граждан нескольких государств, включая Армению и Узбекистан.