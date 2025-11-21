Дети из Петербурга смогут отдыхать в кубинском «Артеке»

Детский лагерь "Маравийас Де Ла Инфансия" ("Чудеса детства") в кубинском курортном городе Варадеро рассматривается как место отдыха ребят из Северной столицы. Об этом сообщили в Смольном. В "Чудеса детства" петербуржцев пригласит президент Кубы Мигель Диас-Канелем Бермудес.

Лагерь считается аналогом российского "Артека", с ним связываются яркие воспоминания о детстве.

Этот центр детского отдыха открылся в 1960-х годах после победы Кубинской революции. В последующие десятилетия развивался под эгидой кубинской организации пионеров "Хосе Марти".

Пятьдесят юных кубинцев уже побывали в этом году в Северной столице. Они приняли участие в празднике выпускников школ "Алые паруса". Также для них была подготовлена программа по осмотру достопримечательностей города. Группа петербургских школьников поедет на Кубу с ответным визитом в следующем году.