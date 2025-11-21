Куда поехать, чтобы восстановить силы, а не устать сильнее

С возрастом у каждого появляются свои приоритеты, и отдых не исключение. Многие начинают задумываться о таком направлении для поездки, где можно не только сменить обстановку, но и восстановить силы. Куда поехать после пятидесяти, чтобы хорошо отдохнуть, рассказал «Вечерней Москве» travel-эксперт, турагент Тариел Гажиенко.

Возраст — это не просто цифра, а отражение физического состояния и жизненного опыта каждого конкретного человека. Кто-то уже в сорок лет ощущает усталость и предпочитает проводить время дома, в то время как другие даже в семьдесят остаются полны энергии и стремятся к новым приключениям. Поэтому необходимо учитывать желания и потребности каждого туриста.

Чаще всего после пятидесяти лет путешественники стремятся к менее активному отдыху. Это не означает отсутствие интереса к миру вокруг — нередко многие люди в этой возрастной категории выбирают экскурсионные туры. Хотя, казалось бы, именно в молодом возрасте люди хотят изучать мир, однако в реальности с возрастом возрастает интерес к познанию нового. Часто в экскурсионных турах, охватывающих различные страны и города, около 70 процентов участников — это именно туристы старше пятидесяти лет. Какие же направления они выбирают?

Страны Европы

Наиболее популярными направлениями для экскурсионных поездок остаются страны Европы. Здесь за одно путешествие можно посетить не только несколько городов, но и целые государства. Стоимость таких туров варьируется от 200 000 до 300 000 рублей на человека, включая все дополнительные расходы.

Марокко

В этом году особой популярностью среди людей старше пятидесяти лет пользуются экскурсионные туры в Марокко. Каждый месяц группы из двадцати-тридцати человек отправляются в эту страну. Возможно, здесь сказалось влияние разнообразных сериалов и романтизация марокканской культуры.

Несмотря на определенные недостатки — например, качество сервисов в большинстве отелей — Марокко предлагает удивительные впечатления и яркие эмоции. Средняя стоимость поездки составляет около 150–170 тысяч рублей на человека с перелетом. Это делает поездки доступными и привлекательными для туристов.

Египет

Не менее популярным направлением остается Египет, который подходит для путешественников с любым бюджетом. Быть на море и отдыхать под ласковыми солнечными лучами всегда приятно, и Египет предоставляет такую возможность. Важно также помнить, что в течение года можно подобрать климат, подходящий именно вам. Потому что в Египте есть сезоны, когда температура воздуха и +20, и +40. Кому-то в этой стране зимой кажется прохладно, хотя температура воздуха поднимается до 25 градусов, купаться все-таки не вполне комфортно. Однако для возрастных туристов зачастую именно такая погода кажется самой оптимальной. Поэтому каждый выбирает в этой стране «свою» температуру.

Круизы

Очень популярен миф, что в круизы ездят одни старушки. На самом деле это, конечно, неправда, потому что на любом круизном лайнере есть туристы абсолютно всех возрастных категорий. Но люди в 50+ действительно любят круизы. Потому что такой вид путешествий очень удобен: ты можешь посетить за одну поездку несколько городов или несколько стран, но при этом не надо постоянно собирать чемоданы, перевозить их с места на место. Можно сказать, что просто отель плавает вместе с вами от города к городу, от страны к стране, а вы ходите по экскурсиям.

Россия

И, конечно же, туристы 50+ однозначно любят путешествовать по России. Внутренний туризм стал особенно актуален в свете геополитических изменений в мире. В топе направлений прежде всего Калининград с его расслабленной атмосферой и уютными городками на побережье Балтийского моря. Также популярны Осетия и Дагестан, потому что там уютно, живописно, вкусно. Конечно, многие едут в Сочи, где можно совместить пляжный отдых с поездками в горы.

Словом, в России можно найти направления на любой вкус и бюджет — от Карелии до Камчатки. И зачастую это точно не зависит от возраста.

