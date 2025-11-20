Названа лучшая альтернатива для турецкого курорта

Турецкие и российские курорты россияне променяли на вьетнамские и китайские. Об этом «Газете.Ru» сообщил аналитик, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

© Unsplash

«Восточные направления за прошедший год выросли примерно втрое. Основные причины: рост количества полетных программ и отмена виз в Китай. За год объем бронирований путешествий во Вьетнам вырос в 3,2 раза и вошел в топ популярных направлений на зимние каникулы», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что российские и турецкие курорты больше не входят в пятерку самых востребованных для отдыха этой зимой.

«Резкий рост количества поездок во Вьетнам объясняется масштабным расширением полетной программы. В прошлом году самолеты напрямую летали только в Хошимин, а это довольно далеко от популярных курортов страны. Туристам приходилось много часов ехать в автобусах до выбранного отеля. И люди отказывались от посещения этой страны. С начала года прямые рейсы начали летать в Нячанг сразу из нескольких российских городов, что и увеличило спрос на данное направление», — объяснил Козырев.

Среди популярных вьетнамских курортов, по его мнению: Нячанг, Фантхьет, Фукуок, Камрань и Дананг.