В Шарм-эль-Шейхе откроются отели популярных гостиничных сетей

Туроператоры Anex, Coral Travel, Fun&Sun рассказали редакции TourDom.ru о новых отелях, которые скоро заработают на курортах Египта, а также о гостиницах, открывшихся совсем недавно и уже ставших популярными у туристов.

© globallookpress

Одна из самых ожидаемых новинок – Titanic Deluxe 5*. Первый отель популярной турецкой сети в Египте откроется в Шарм-эль-Шейхе, в бухте Шаркс Бэй, до конца этого года. Комплекс будет включать более 500 номеров, в том числе виллы, часть из них с прямым выходом к бассейнам. Длина пляжа – около 1 км, любителей снорклинга заинтересует собственный коралловый риф и дайвинг-центр. На территории запланированы торговые галереи, релакс-бассейн для взрослых.

В первом квартале 2026-го на том же курорте, на месте гостиницы Royal Paradise Resort собираются открыть отель Neverland Paradise. Проект от египетской цепочки Pickalbatros с парком развлечений рассчитан на 800 номеров, среди которых семейные и люксы.

В октябре гостей начал принимать отель другой турецкой гостиничной сети – Xanadu Club Makadi Bay 5* в Хургаде. Его особенности – огромный аквапарк (14 горок для взрослых и 13 для детей), 5 ресторанов a la carte, большие номера. В Coral Travel рекомендуют гостиницу семьям с детьми и парам: на территории выделена зона 18+.

Серьезную реновацию недавно прошел Seven Seas Jolie Bay 5* под управлением Coral Group Hotels. В отеле изменилась концепция – организовано круглосуточное питание, заработали три ресторана a la carte, посещение которых входит в all inclusive, расширена развлекательная программа. Обновлен детский клуб, для взрослых на пляже отвели отдельную зону.

В туроператоре Anex обратили внимание на Rewaya Majestic Resort 5*, открывшийся в Хургаде в августе. На его территории работают рестораны международной кухни, в частности ливанской и итальянской, заведение с морепродуктами. В компании советуют также Diamond Beach By Pearl Rerort 5*: в отеле большой аквапарк и полуолимпийский бассейн. В Хургаде еще можно рассмотреть Reef Oasis Suakin Resort & Spa 5*, в Эль-Гуне – Doubletree By Hilton Mangroovy 4*.

Новый семейный отель Jaz Elite Asteria 5*, расположенный между Хургадой и бухтой Макади, рекомендуют в Fun&Sun. Гостиница обладает 250-метровым пляжем с домашним рифом, ее фишка – плавание прямо из номера (swim up). Еще одна новинка-2025, подходящая для пар и компаний, – Serenity Sky Arc Hotel 5* на побережье Сахл-Хашиш в Хургаде.

