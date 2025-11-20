Туристам предлагают слетать в Японию за 35 тысяч рублей

Заметили в системах онлайн-бронирования выгодные по цене варианты перелетов в Японию. Их предлагают китайские авиакомпании, причем не только из столицы.

© globallookpress

Например, слетать из Казани в Токио после новогодних каникул, (туда 21 января, обратно 27-го) рейсами China Southern можно за 35,2 тыс. руб. В стоимость уже включен багаж (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 17:30 20 ноября. – Ред.).

Пересадка в шанхайском аэропорту Пудун на пути в Японию займет 8 часов. На обратном пути – 23 часа, можно воспользоваться безвизом, переночевать, предварительно забронировав гостиницу, и даже успеть погулять по китайскому мегаполису.

Из Москвы относительно недорогие билеты в Японию предлагает другая авиакомпания из КНР, China Southern Airlines. Накануне зимних праздников она доставит в Осаку за 39,2 тыс. руб., 13 декабря – туда, 20-го – обратно. Перевозка чемодана также включена в тариф.

Пересадки – в пекинском аэропорту Дасин, на пути в Японию – всего 2 часа, при возвращении в Россию – длительная, 19 часов.

За ту же цену можно слетать из российской столицы в Осаку с 15 по 22 декабря, а за 39,9 тыс. руб. – с 17 по 24 декабря (в этом варианте стыковка на обратном пути в Гуанчжоу).

Маршруты с пересадкой пока единственный вариант для туристов добраться из РФ в Японию. Консультации о возобновлении прямого авиасообщения ведутся на уровне авиакомпаний двух стран, но их перспективы неясны.

Ранее мы писали, что Япония не планирует вводить визовые сборы для россиян.