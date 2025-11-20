МИД: число стран Африки с безвизовым режимом с РФ будет расширяться

Сейчас у России с 11 странами Африки установлен безвизовый режим, со временем число таких государств будет расширяться. Об этом 20 ноября заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на круглом столе в Госдуме по теме «Развитие туризма и социокультурное сотрудничество со странами Африки».

По ее словам, развитию туризма в африканские страны значительно поспособствовало бы введение безвизового режима с большинством стран континента. Сейчас безвизовый режим у России установлен с Марокко, Намибией, Тунисом, ЮАР, Кабо-Верде, Маврикием, Анголой, Ботсваной, Малави, Сейшельскими островами, Сан-Томе и Принсипи.