На каких курортах россияне чаще получают травмы

Чаще всего россияне обращаются за помощью после ДТП в Таиланде. Об этом сообщил советник гендиректора компании «Боровицкое страховое общество», руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев.

— Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы, — заявил он.

Вопреки частым сообщениям в новостях об авариях в этих странах процентная аварийность почти в три раза ниже. В то же время в Таиланде россияне часто разбиваются на байках, скутерах и тук-туках или травятся местной кухней и водой. Также в топах по рискам — Италия и ОАЭ из-за чрезвычайно дорогой медицины, сообщает 360.ru.

Стало известно, какие страны являются самыми опасными для детей российских туристов, указано в исследовании страховой компании «Альфа-страхование». В топ-3 попали Болгария, Турция и Испания. Кроме того, в списке оказался Таиланд.

Незнание законов в чужой стране может привести к штрафам и даже арестам, однако в некоторых уголках мира правила могут быть настолько абсурдными, что непонятно, каким образом они вообще появились. О самых странных из них рассказывает «Вечерняя Москва».