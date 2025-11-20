Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме

Автобус с 20 российскими туристами, который 18 ноября оказался заблокирован на затопленном мосту в провинции Даклак, был эвакуирован силами вьетнамских спасателей. Транспортное средство переместили на безопасный, сухой участок дороги. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Дананге.

По словам дипломатов, все российские граждане находятся вне опасности, с ними поддерживается телефонная связь. Однако поездка в запланированный пункт назначения, город Нячанг, пока невозможна из-за продолжающихся на маршруте сильных паводков. В генконсульстве пояснили, что вчера помочь туристам ничем не могли. Но постарались оперативно передать координаты автобуса спасателям.

Между тем ситуация в другом популярном у россиян регионе Вьетнама также остается напряженной. Генконсульство России в Хошимине сообщило не менее чем о 70 соотечественниках, оказавшихся в зоне масштабного наводнения, охватившего провинцию Кханьхоа. Стихийное бедствие затронуло и ряд районов туристического Нячанга.

Проведение спасательных операций серьезно осложнено из-за высокой загруженности экстренных служб, а также труднодоступности некоторых затопленных территорий для спецтехники и моторных лодок. Российское дипломатическое представительство держит ситуацию на постоянном контроле и готово оказать необходимую помощь. На месте туристы для координации действий самостоятельно организовали каналы связи через мессенджеры.