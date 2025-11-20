Рейс из Петербурга в Дубай перенесен на сутки

Рейс 992 авиакомпании Flydubai перенесли на сутки с 20 ноября на 21 ноября, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В сообщении уточняется, что вылет рейса был перенесен из-за технических причин. Из 126 пассажиров большая часть находится по месту жительства, а 45 человек разместили в гостиницах.

Транспортная прокуратура по Санкт-Петербургу контролирует обстоятельства задержки рейса, а также соблюдение прав пассажиров, а также предоставление тех услуг, которые предусмотрены авиационными правилами.