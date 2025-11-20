Российские туристы в Нячанге переживают последствия шторма

После вчерашних штормов и ливней во вьетнамском Нячанге стало тише. Солнце, правда, судя по отзывам с мест российских туристов, не выглянуло, но дождь на время прекратился. Некоторые отдыхающие отправились купаться, однако качество воды оставляет желать лучшего – она имеет бурый оттенок, не сильно располагающий к тому, чтобы окунуться.

«Теплая, но грязная», – констатирует турист.

Центральный пляж Нячанга завален водорослями, ветвями деревьев и мусором. Туристов на нем, конечно, нет – только местные жители ковыряют палками черные кучи, пытаясь отыскать что-нибудь ценное. Отдыхающие же – кто сидит по отелям, кто отправился на другие, более отдаленные, пляжи, где чище. Например, часть туристов выбрала популярный Марина Бич в 7 км от центра города.

Некоторые попытались выехать на осмотр достопримечательностей, но это непросто – музеи закрыты, а районы в западной части города затоплены.

«Мы только что пытались добраться до Тхап Ба, не вышло. Таксист довез до улицы, где воды по колено, дальше не поехал. Вышли, думали, пешком дойдем. Вьетнамка из одного дома сказала разворачиваться, показала, что дальше уровень воды будет по грудь», – делится опытом россиянка.

Есть те, кто пытается сбежать из Нячанга на другие вьетнамские курорты – там, где погода лучше. Самый приемлемый вариант – Муйне в 200 км к югу. Там, судя по видео отдыхающих, сегодня красота – солнце и тихое море. А кто-то уже махнул гораздо дальше – на остров Фукуок.

«Лучше 5 часов добираться до Фукуока, чем сидеть в номере пол отпуска. Тем более если вы за пляжным отдыхом едете. Некоторые туда уже улетели из Нячанга греться», – рассказывает туристка.

Впрочем, такие варианты для меньшинства – нужны лишние деньги. Поэтому большинство отдыхающих живут верой в то, что погода окончательно наладится и остаток отпуска они проведут как и планировали:

«Прогулялся по набережной, на улицах сотни счастливых русских. Как мало надо для счастья».

