Круизный лайнер Astoria Grande не пустили в порт Стамбула

Круизный лайнер Astoria Grande не смог запланированно зайти в порт Стамбула. Как сообщает издание Sochi1, судно прибыло к берегам города ночью и должно было начать высадку пассажиров в 10:00.

Однако до сих пор лайнер вынужден стоять на якоре, так и не получив официального разрешения на вход в порт. Данные с сервисов отслеживания морских судов подтверждают текущее положение Astoria Grande.

По информации инсайдеров, отказ является ответной мерой на действия властей Краснодарского края, которые ранее не допустили турецкий паром Seabridge в порт Сочи. При этом морское сообщение между странами было официально утверждено Федеральным агентством морского и речного транспорта Минтранса России и действует до 2027 года.

Теоретически, если Astoria Grande все же не разрешат высадку в порту Стамбула, он может отправиться в Самсун, куда лайнер регулярно заходит в летний сезон. Как будет сформировано дальнейшее расписание круизов с учетом данной ситуации, пока неизвестно.

Напомним, в ноябре Seabridge с 20 пассажирами на борту провел почти трое суток на рейде у сочинского побережья. Турецкое судно прошло все необходимые проверки, включая осмотр водолазами, и получило положительное заключение, однако доступ в порт так и не был открыт. В результате компании-оператору парома пришлось за собственный счет организовывать возвращение людей, приобретать для них билеты в Россию и выплачивать денежную компенсацию.