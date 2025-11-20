Туристы из России опробовали электронные Arrival Card в Китае

В Китае заработала система электронных Arrival Card. Теперь российским туристам карту прибытия можно оформить онлайн еще до въезда в страну. Форма размещена на официальном сайте миграционной службы Китайской Народной Республики (КНР). Первые пассажиры уже протестировали систему и назвали некоторые нюансы.

© tourdom.ru

«Сегодня проверил все в аэропорту Пудун в Шанхае. Прикольная тема. Удобно», – рассказал другой турист.

В Шереметьево при регистрации на рейсы в Китай заполнять анкеты просили уже на стойке. Причем в памятке China Southern Airlines указано, что заполнение онлайн-формы обязательно до вылета. Их фото разместили туристы в соцсетях, для которых новый порядок стал неожиданностью.

Некоторые переживают за пожилых родственников, которые в ближайшие даты собираются в путь – не очень «дружат» с гаджетами и QR-кодами. Надеются, что таким пассажирам еще можно будет вносить данные по старинке. Как утверждают официальные источники, в пунктах въезда в КНР доступны скан-коды, электронные стойки самообслуживания и бумажная Arrival Card.

Напомним, что при заполнении документа в любом из форматов необходимо указать ФИО, гражданство, контакты, сведения о документе, маршрут и цель поездки, адрес пребывания в КНР. После проверки система формирует уникальный QR-код для предъявления на контроле. Он действует 24 часа.

Ранее TourDom.ru писал, что китайский безвиз взвинтил цены на авиабилеты.