Тихие пляжи 2026: красивые места без толп туристов

Когда привычные курорты начинают казаться одинаковыми, всё больше людей выбирают места, где нет толп и можно по-настоящему расслабиться. В 2026 году особенно интересны направления, которые предлагают тишину, чистые пляжи и ощущение уединения — пусть дорога туда часто занимает больше времени.

Раджа-Ампат в Индонезии — архипелаг с множеством островов, белым песком и прозрачной водой. Здесь простое жильё и почти полное отсутствие массового туризма, а наградой становятся спокойствие и красивая природа. Перхентианские острова в Малайзии подойдут тем, кто любит тёплое море, лёгкие прогулки и недорогое размещение — перелёт занимает минимум времени.

Палаван на Филиппинах привлекает яркими бухтами и холмами, но дорога туда длинная, поэтому это вариант для тех, кто готов потратить время ради впечатляющих пейзажей. Тайские острова вроде Ко Липе, Ко Мака или Ко Крадана предлагают ту же красоту, что и популярные курорты, но без шума и толп, с чистой водой и хорошими отелями.

Тем, кто хочет совместить пляж и город, подойдёт Мэнли-Бич в Сиднее — здесь можно серфить, гулять и одновременно наслаждаться комфортом мегаполиса, хоть поездка и обходится недёшево.

Все направления объединяет одно: спокойствие, природа и возможность увидеть что-то новое вдали от массового туризма. Они требуют больше усилий в пути, но дарят уникальные впечатления.