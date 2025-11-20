Российские туристы во Вьетнаме смогут расплачиваться по QR

Сразу два российских банка запустили оплату по QR во Вьетнаме. О новых возможностях для туристов сообщили Сбер и ВТБ.

Сервис доступен при покупке товаров и услуг, оплате счетов в ресторанах и отелях. Работает все по знакомой схеме: необходимо открыть приложение одного из банков, отсканировать QR-код на кассе и подтвердить оплату. Конвертация из рублей во вьетнамский донг произойдет автоматически и будет видна покупателю перед подтверждением транзакции. Для такого способа оплаты на телефоне должен работать интернет.

Отметим, что многие российские туристы, отправляясь во Вьетнам, берут с собой карты UnionPay от российских банков, которые не попали под санкции. Такой пластик принимается практически повсеместно, однако всегда есть вероятность внезапного наложения ограничений на финорганизацию, как это уже случалось ранее.

По словам представителей туротрасли, расширение возможностей по оплате товаров и услуг за рубежом всегда воспринимается туристами позитивно. Однако технология QR от российских банков не всегда работает корректно. Например, нередко поступают жалобы из Турции. Впрочем, всегда актуален вариант брать с собой наличные деньги, в том числе и во Вьетнам, или оформить карту иностранной кредитной организации.