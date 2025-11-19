Замена самолета на менее вместительный удлинила маршрут в Египет

В соцсетях туристы продолжают обсуждать случаи замены авиакомпаний на маршрутах из Москвы в Египет. Как минимум с 9 ноября некоторых туристов вместо прямых рейсов «Уральскими авиалиниями» отправляют на Pegasus Airlines со стыковкой в Стамбуле. И это вызывает у них разную реакцию.

© РИА Новости

Многие недовольны, поскольку длительность полета увеличилась.

«У нас был прямой рейс 9 ноября из Хургады в Москву. За 4 дня до вылета нам его заменили на Pegasus. В итоге приземлились мы во Внуково вместо Домодедово. Из плюсов – выросла норма багажа до 20 кг на человека, – рассказала туристка. – Турагент объяснил, что "Уральские" поменяли борт на меньший, и все не поместились».

«Мы сначала расстроились, а потом решили сделать покупки, – делятся пассажиры, которым еще предстоит пересадка в Стамбуле. – Оформили также "проходку" в бизнес-зал аэропорта Сабиха Гекчен».

Как ранее писал «ТурДом», на некоторых рейсах из Москвы в Хургаду (U6 1801) и Шарм-эль-Шейх (U6 1891) «Уральские авиалинии» заменили один из аэробусов A321neo на А321, который может лететь по маршрутам лишь с дозаправкой. Этот тип воздушного судна менее вместительный по сравнению с А321neo, поэтому части пассажиров на тех рейсах, что были загружены на 100%, не хватило мест.

«Искали для туристов возможность улететь в нужные даты, поэтому пересадили на самолеты Pegasus Airlines, – пояснили в туроператоре Fun&Sun. – История не массовая, а скорее единичная».

По данным сервиса Flightradar24 и сайта туркомпании, 24 ноября и 1 декабря рейс U6 1801 Москва – Хургада будет выполняться с техпосадкой в Минводах. А уже 8 декабря и далее планируется прямой перелет. Это видно, в частности, по длительности полета: 1-го числа самолет проведет в пути 7 часов, 8-го – на полтора часа меньше.

Рейс U6 1891 из Домодедово в Шарм-эль-Шейх запланирован с технической посадкой 20, 23, 27 и 30 ноября. Информации о декабрьских вылетах пока нет.

Что касается еще одного рейса в Хургаду – U6 1803, то, по информации Flightradar24, он регулярно выполняется на Airbus А321neo, которому не требуется дозаправка.

В «Уральских авиалиниях» редакции «ТурДома» рассказали, что замена борта связана с «производственной необходимостью», других пояснений не привели.

Ранее СМИ писали, что часть самолетов A321neo у российских авиакомпаний простаивают, поскольку из-за санкций запчасти получить очень сложно. Перевозчики сокращают интенсивность эксплуатации, чтобы продлить ресурс двигателей. Самолеты «Уральских авиалиний» оснащены силовыми установками LEAP-1A32 от франко-американской CFM International. Ситуация с ними обстоит чуть лучше, чем с проблемными Pratt & Whitney: как считают эксперты, есть шанс наладить импорт отдельных деталей. Однако если вопрос не будет решен, в отсутствие ремонта лайнеры начнут массово выбывать из эксплуатации.