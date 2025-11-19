Пассажиры пожаловались на Vietnam Airlines из-за некрасивых весов

В соцсетях завирусилось видео, на котором в одном из аэропортов представители Vietnam Airlines взвешивают ручную кладь пассажиров перед выходом на посадку. При этом сотрудник использует не специальные электронные измерители, а похожие на бытовые механические весы.

© tourdom.ru

«Я была очень удивлена, увидев такие зеленые весы в аэропорту. Как на рынке или что-то вроде этого. Небольшая деталь, но она может навредить имиджу Vietnam Airlines, сделать его простым и даже "дешевым"», – отметила одна из пассажирок.

В начале ноября авиакомпания обновила правила провоза ручной клади. Теперь сумки взвешивают не только на стойке регистрации, но и при посадке в самолет. Соответственно, путешественники не имеют возможности переложить часть вещей в багаж, и им приходится доплачивать за перевес. Впрочем, именно к этому сами пассажиры относятся спокойно, так как о новой политике их предупредили заранее. Недоумение у многих вызывают сами измерители и процесс.

Шквал жалоб вынудил отреагировать на ситуацию Управление гражданской авиации Вьетнама. В ведомстве потребовали от перевозчика пересмотреть организацию контроля ручной клади у выходов на посадку, чтобы избежать заторов. Также авиавласти попросили компанию использовать стандартное, эстетически привлекательное весовое оборудование.

Отметим, сейчас Vietnam Airlines выполняет прямые рейсы между Москвой и Ханоем. Зимой перевозчик планирует увеличить частоту полетов.