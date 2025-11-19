Куда москвичам выгоднее отправиться на Новый год

Одна из частых претензий к внутреннему туризму – чрезмерная дороговизна. Корреспондент «ТурДома» сравнил, во сколько обойдется двоим взрослым поездка из Москвы в Санкт-Петербург и в Стамбул на новогодние даты. Отправление 29 декабря, размещение на 4 ночи в отелях 4*, расположенных в центральной части этих городов.

В турецкий мегаполис проще всего купить готовый тур. Например, за 135 тыс. руб. в гостиницу Burckin 4* или в Amber Hotel Istanbul 4* – за 137 тыс. руб. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:39 19 ноября. – Ред.) Оба отеля расположены в популярном у туристов историческом районе Султанахмет, номера – standard и superior соответственно, перелет «Уральскими авиалиниями»: в Стамбул – 29 декабря, обратно в Москву – 2 января.

В Питер из столицы удобнее всего добираться скоростным поездом или самолетом. В продаже пока доступны билеты на оба вида транспорта. Места эконом на «Сапсан» отправлением 29 декабря в 09:30 стоят 8,5 тыс. руб., обратные – на 17:00 2 января обойдутся в 8 тыс. руб. Авиа лишь немногим подороже: пожалуй, самый подходящий по времени рейс, на котором на сегодня достаточно свободных мест, – авиакомпанией S7. Вылет из Москвы 29 декабря в 09:20, из Санкт-Петербурга – через 4 дня в 20:20. Цена с багажом – 17,5 тыс. руб. Таким образом, поездка по ж/д туда-обратно будет стоить двоим туристам 33 тыс. руб., перелет – 35 тыс. руб.

Двухместный номер на 4 ночи в гостинице Best Western Plus Centre 4* (пересечение Лиговского и Невского проспектов) или в отеле «Братья Карамазовы» 4*, расположенном в том же районе, обойдется в 25 тыс. руб. Суммируя, получаем: за городской новогодний тур в Питер нужно заплатить 58–60 тыс. руб. Поездка в Стамбул выйдет более чем вдвое дороже.

Отметим, что в турецком мегаполисе придется еще и немало потратиться на экскурсии. Например, билет в дворцовый комплекс Топкапы стоит 4,5 тыс. руб. на человека. Для сравнения: в Эрмитаж – всего 500 руб.

Ранее мы сопоставляли, сколько стоит новогодний отдых в Подмосковных отелях и в Анталье – турецкий морской курорт оказался не дороже, а у некоторых гостиниц даже выиграл в цене.