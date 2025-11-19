Турэксперты выяснили, какие направления востребованы для зарубежного отдыха

Страна Закавказья стала самой популярной для отдыха россиян осенью 2025 года. Такими результатами исследований поделились аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip с «Лентой.ру».

Турэксперты выяснили, какие направления стали гораздо более востребованными в период с сентября по ноябрь в сравнении с прошлым годом. Лидером зарубежного отдыха назвали Абхазию: популярность республики увеличилась в 3,1 раза. В среднем российские туристы бронируют отели на курортах страны за 9,8 тысячи рублей в сутки. В 2,5 раза увеличился спрос на отдых в Бахрейне, а в Непал граждане РФ начали ездить в 2,2 раза чаще.

Привлекают россиян также и экзотические страны: спрос на отели островного государства Маврикий вырос на 83 процента, стоимость местных отелей — порядка 29,5 тысячи рублей за ночь. Востребованность отдыха в Австралии увеличилась на 79 процентов, цена номера — 20,3 тысячи рублей за сутки. Помимо этого, россияне начали чаще бронировать жилье в Словакии (средняя стоимость гостиницы — 11,6 тысячи рублей), Молдавии (11,5 тысячи), Египте (15,2 тысячи), Омане (25,1 тысячи) и Катаре (21,1 тысячи рублей).

