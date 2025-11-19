Турпоток из Беларуси в Москву побил допандемийный уровень

В Москве подсчитали: турпоток из Беларуси в российскую столицу уже побил уровень допандемийного 2019-го - 183 тысячи гостей за девять месяцев. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на треть! И это далеко не предел, нужно лишь интенсифицировать совместную работу. Намечено - сделано: в середине ноября Минск посетила туристическая бизнес-миссия Москвы.

© Российская Газета

Зимние мотивы

В центре Минска, рядом с городской ратушей, на протяжении трех дней работал туристический центр "Москва", на его площадках можно было выпить чаю, поучаствовать в конкурсах, узнать о тематических зимних локациях, выиграть приз, а заодно и спланировать путешествие в Белокаменную.

В свою очередь представители туристической индустрии общались в рамках деловой программы бизнес-миссии. Поводом для общения стала презентация масштабного проекта "Зима в Москве", реализуемого по поручению мэра российской столицы Сергея Собянина. По мнению зампредседателя Комитета по туризму города Москвы Булата Нурмуханова, наступающий зимний сезон - хороший повод расширить горизонты восприятия российской столицы белорусскими путешественниками:

- По всему нашему городу уже идет праздничное оформление тысяч арт-объектов, магазинов. Будут работать свыше 400 площадок - катки, лыжные трассы, ярмарки, фуд-корты, места проведения мастер-классов, концертов, новогодних представлений, другие развлечения.

Без пересадок

Доехать до Москвы можно по-разному. Более половины белорусских туристов прибывает в российскую столицу автотранспортом: на личных авто - 28%, на автобусах - 26. Еще около 28% гостей из Синеокой приезжают на поезде, порядка 17% - самолетами. И ведь что интересно: сколько ни увеличивай провозные мощности, все равно не хватает. Заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Олеся Мостова приводит цифры: в направлении Минск - Москва - Минск еженедельно выполняется более 90 рейсов, загрузка - 93%.

Есть также прямые рейсы в российскую столицу из нескольких областных центров. Хорошо помогает железная дорога - количество поездов между столицами растет. Вот и с 15 декабря будет назначена еще одна, третья скоростная "Ласточка" - вместительная, десятивагонная. Мало кто сегодня сомневается в ее успешной заполняемости.

Транспорт турфирм может стать хорошим подспорьем для роста турпотока, и "Зима в Москве", а также представленные белорусам объекты и активности - прекрасная возможность отработать новые программы путешествий, считают участники прошедшей бизнес-миссии. Вот и директор белорусского туроператора "ВЛП" Дмитрий Платков говорит о том, что Москва за последние пять лет изменилась до неузнаваемости.

Маршруты и потоки

В составе бизнес-миссии Москвы, помимо трех с лишним десятков представителей отелей, транспортных компаний, туроператоров, были и специалисты из Московской и Владимирской областей. Оно и понятно: туризм - это командная работа, и профи отрасли стремятся понять, как можно увеличить туристический поток из Беларуси не только в огромный мегаполис. Предложить есть что, считает заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх:

- Наш регион, в частности, является лидером по количеству народных художественных промыслов. В зимний сезон готовы предложить активности горнолыжных курортов - их в области 19, девять из них профессиональные, оборудование - уровня "Роза Хутор".

Летняя программа тоже очень насыщенная, в том числе разнообразные мероприятия на базе исторических усадеб, других объектов культурного наследия. Многих заинтересуют так называемые маршруты-спутники в дополнение к раскрученным путешествиям по "Золотому кольцу России". Более 45 тысяч квадратных километров площади области - пространства для отдыха и путешествий очень много.

В Республиканском союзе туристической индустрии видят главный потенциал бизнес-миссий в создании совместных маршрутов, допустим, Москва - Минск - Казань. Благодаря им можно будет увидеть за одно путешествие обе страны.

Факт

Афиша зимних мероприятий в рамках проекта "Зима в Москве" размещена на специальном сайте zima.mos.ru. Хороший помощник для путешественников и туроператоров при планировании поездок - сервис Russpass: платформа сегодня содержит более 50 тысяч предложений по России, треть из них - по Москве.