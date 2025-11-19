В Таиланде задержали россиян за нарушение сроков безвизового пребывания

Иммиграционная полиция Таиланда задержала троих россиян за нарушение сроков безвизового пребывания на территории королевства, передает корреспондент ТАСС.

Все они были доставлены в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке.

"Сейчас решаются вопросы оформления документов, определения даты депортации в Россию и покупки билетов", - указали иммиграционные власти.

Корреспондент ТАСС встретился в центре временного содержания с задержанными россиянами - Тамарой Куксиной, Андреем Герасимовым и Антонио Моретти, - которые рассказали, что ввиду разных обстоятельств они превысили сроки безвизового пребывания от нескольких месяцев до одного года. Россиян доставили в ноябре в Бангкок с курортных островов Пхукет и Самуи, у некоторых из них отсутствуют паспорта, поэтому им нужно получить в консульском отделе посольства РФ свидетельства на возвращение. Поскольку Таиланд не берет на себя расходных обязательств по процессу депортации, родственникам или близким задержанных необходимо будет приобрести им билеты на прямой рейс в любой город России. По данным консульского отдела посольства России в Таиланде, в иммиграционном центре в Бангкоке находятся около 10 граждан РФ, из которых пятеро отказываются покидать страну.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин ранее сообщил ТАСС, что порядка 100 граждан РФ в течение этого года были депортированы из Таиланда в Россию за различные нарушения местного законодательства. Он назвал этот показатель "достаточно тревожным, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек". Ильин обратил внимание посещающих страну на то, что иммиграционные власти королевства стали намного серьезнее подходить к фактам нарушения сроков безвизового пребывания.

Таиландская иммиграционная полиция за последнюю неделю депортировала в РФ россиян Эрику Владыко и Романа Борисова за нарушение иммиграционных правил. Россияне могут находиться в Таиланде по безвизовому режиму в течение 60 дней с правом платного продления еще на 30 дней за одну-две недели до истечения срока действия безвизового штампа. Такая услуга доступна в любом офисе иммиграционной полиции и обойдется в 1,9 тыс. батов ($60). Далее туристу придется покинуть Таиланд, чтобы не стать нарушителем.