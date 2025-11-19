Таиланд стремительно теряет китайских туристов. По подсчетам Туристического управления королевства (ТАТ), за 9 месяцев этого года их число сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го и составило 3,3 млн. Китай по-прежнему остается для Таиланда крупнейшим туристическим рынком, однако власти бьют тревогу, ведь гости из других стран вряд ли заместят местному турбизнесу миллионное сокращение клиентуры.

© tourdom.ru

Китайские путешественники крайне чувствительны к теме безопасности отдыха и остро реагируют на негативный новостной фон. Причины для беспокойства появились еще в начале года, когда в Таиланде на границе с Мьянмой пропал известный в Китае актер Ван Син. Его обманом заманили в соседнюю страну под предлогом кастинга для съемок. Мужчину чудом удалось спасти из лагеря, в котором содержались жертвы торговли людьми, налаженной преступными синдикатами Мьянмы. После той истории интерес китайских туристов к поездкам в Таиланд резко пошел на спад, отменялись десятки ранее запланированных чартерных рейсов.

В течение года власти Мьянмы развернули борьбу с нелегальной торговлей людьми. Армия даже подвергла бомбардировкам скам-центры на границе с Таиландом, в лагерях при которых содержались заманенные для работы невольники-иностранцы. Буквально 2 недели назад был уничтожен один из таких центров в городке Мьявади (от популярных курортов он далеко: до Паттайи – более 500 км, до Пхукета – примерно 1 тыс. км).

Из лагеря удалось бежать через границу в Таиланд примерно 1800 содержавшимся в нем человек. Как выяснилось, более 200 из них оказались китайскими гражданами, что вряд ли добавит туристам из этой страны желания отдыхать в Таиланде.

Кстати, для рабского труда в Мьянму обманом – под обещания «интересной работы» и высокого заработка – заманивались и россияне. В начале октября СМИ сообщали о вызволении из рук торговцев людьми нашей соотечественницы Дашимы Очирнимаевой. В Мьянму, в один из мошеннических кол-центров она также была вывезена с территории Таиланда. Заметим, что эта история не привела к отказам наших туристов от отдыха в Таиланде. Страна только укрепляет лидирующую позицию в рейтинге популярности туристических направлений на зимний сезон, подготовленном Службой «БАНКО».

Что же касается оттока китайских туристов, то пока он позитивно сказывается на российском рынке. После сокращения числа гостей из Поднебесной отельеры на таиландских курортах, в частности на Пхукете, стали охотнее подтверждать номера нашим туроператорам – даже на высокие новогодние даты.