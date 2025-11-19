МИД ждет решения властей Японии по рейсам в Россию

Москва ждет решения Токио о снятии запрета на полеты в РФ, вопрос о возобновлении рейсов обсуждается на уровне компаний. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

© ТАСС

Как заявили ранее в посольстве РФ в Токио, японские авиакомпании, пострадавшие от антироссийских действий своего правительства, заинтересованы в восстановлении прямых авиарейсов между странами.

«‎Обсуждения ведутся между компаниями, но будем ждать того момента, когда власти Японии дадут соответствующее указание или разрешение на осуществление таких полетов. Российская Федерация не вводила запреты на рейсы японских авиакомпаний. Это было решение японского правительства, принятое в контексте тех санкций, которые они, к сожалению, нелегитимно ввели в отношении Российской Федерации. Так что будем ждать решения правительства Японии», — сказал Руденко, отвечая на вопрос о возможности возобновления полетов.

Российский турпоток в Японию в первом полугодии 2025 года увеличился вдвое, составив почти 84 тыс. человек. В начале августа АТОР сообщала, что спрос россиян на осенние туры в Японию вырос на 30%. В это время у японского посольства в Москве наблюдались очереди за визами.