В ОАЭ в новогодние каникулы обещают и православный ужин, и Санту

Большинство новогодних банкетов в ОАЭ пройдут под открытым небом прямо на пляжах. Туроператоры PAC Group и Space Travel, с которыми пообщалась редакция TourDom.ru, рассказали подробности. Празднования не ограничатся только ночью 31 декабря, отели организуют их на католическое и православное Рождество.

Во многих гостиницах развлекательные программы и ужины уже включены в стоимость проживания по системе all inclusive, но есть и исключения в виде платных пакетов. Дополнительная сумма потребуется и для посещения концертов приглашенных артистов.

Например, в Rixos Premium Dubai новогодний пакет с «белой вечеринкой» на пляже JBR, живой музыкой, фейерверком и дискотекой стоит 3199 дирхамов для взрослых (около 70 тыс. руб.). Выступят группы классической и джазовой музыки. В специальной программе для маленьких (вход стоит 1600 дирхамов) – игры, танцы и магическое шоу. 6 января желающие могут посетить «православный рождественский ужин», где обещают «аутентичные блюда». Стоимость – 275 дирхамов (около 6 тыс. руб.), с алкогольными напитками – 420 (9 тыс.).

В Atlantis, the Palm туристы смогут выбрать разные категории новогоднего ужина под открытым небом – от 750 до 7500 долларов (от 60 до 600 тыс. руб.), есть даже вариант VIP Sky Suite для 10 человек в фирменном люксе с обслуживанием персональным батлером.

В Rixos The Palm Dubai все праздничные программы уже включены в стоимость проживания. Отмечать начнут еще 7 декабря: в этот день зажгут рождественскую елку. В программе – шампанское и визит Санты. 24 декабря на Рождество запланированы ужины в двух ресторанах. Гала-концерт в новогоднюю ночь пройдет на пляже. Обещают праздничный буфет с шампанским, выступления оркестра, танцевальных групп и саксофониста.

Некоторые отели пригласили на Новый год известных исполнителей из США. В Atlantis, the Palm выступит поп-группа Maroon 5, а в Emirates Palace Mandarin Oriental в Абу-Даби – Джон Ледженд. Билеты приобретаются отдельно, их стоимость зависит от расположения столиков.

Многие гостиницы стараются выделиться тематическими ужинами. Kempinski Hotel & Residence на Пальме проведет вечеринку в стиле Джеймса Бонда, в ресторане Delano Dubai блюда приготовят на робата-гриле «в атмосфере современного Киото», а в Banyan Tree Dubai туристы увидят шоу дронов.

