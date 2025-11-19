Туроператор разъяснил, как туристы смогут получить многократную шенгенскую визу

Туристы переживают: из-за ограничений на выдачу шенгенских мультивиз, объявленных 7 ноября, им непонятно, смогут ли они отправиться в морские круизы по Европе. Они подразумевают посещение нескольких стран, причем часто комбинируются как заходы в порты ЕС, так и других государств, в частности Турции. В таких случаях обычной однократной визой не обойтись.

«Хотим купить круиз, но теперь неизвестно, как быть, если многократную визу не дают…» «А я уже купила круиз и как раз 7 ноября подалась на визу. Волнуюсь теперь», –говорят они.

Эта тема обсуждается и в профессиональном сообществе. Как выяснилось, повода для опасений нет. С разъяснениями в ответ на вопросы турагентов вчера выступил генеральный директор туроператора PAC Group Илья Иткин.

По его словам, позиция консульских служб двух стран, в которые наиболее часто обращаются россияне, уже понятна.

«Италия, Франция и, возможно, в ближайшее время к ним присоединится Греция, будут выдавать под круизы так называемые multi-entry визы: они рассчитаны только на даты конкретной поездки, но разрешают два или более въезда в Шенгенскую зону. Это означает, что мы и дальше сможем открывать все визы под нужные нам маршруты», – сказал турагентам Илья Иткин на конференции, которая прошла в рамках премии «Золотой штурвал» на лайнере MSC Bellissima.

Таким образом, новые ограничения не затронут рынок морских круизов в России, который растет уже несколько лет подряд. О его емкости свидетельствуют показатели MSC, которая сейчас контролирует его львиную долю. В этому году компания приняла уже 100 тыс. клиентов из нашей страны и рассчитывает увеличить объем за счет строительства новых лайнеров и разнообразия маршрутов. Как мы сообщали ранее, MSC считает российский рынок ключевым в категории развивающихся направлений бизнеса.

Напомним, 7 ноября Еврокомиссия рекомендовала ограничить выдачу многократных шенгенских виз гражданам РФ, чтобы российские туристы оформляли новое разрешение на въезд каждый раз, когда они планируют такую поездку. В МИД Италии заявили, что государства – ЕС «естественным образом обязаны соблюдать положения этого европейского решения, но сохраняют за собой право в исключительных случаях выдавать многократные визы». По всей видимости, одним из таких случаев и стали морские круизы.

