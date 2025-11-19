О чем стоит знать путешественникам, собирающимся в Японию

Для граждан России виза в Японию будет бесплатной. Соответствующие разъяснения дали в посольстве страны в Москве, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном подорожании въездных документов.

Как заявили в дипломатической миссии, единственное нововведение – это необходимость оплаты сервисного сбора визового центра, который будет взиматься непосредственно с заявителей за обработку документов. Таким образом, слухи о приближении стоимости японских виз для россиян к уровню других стран «Большой семерки» не соответствуют действительности.

Не планируется и изменений в самой процедуре получения въездных документов, несмотря на значительный поток туристов из России. В посольстве подтвердили, что не рассматривают возможность подачи документов по почте или введение электронных виз, независимо от запланированной длительности поездки.

Ранее TourDom.ru писал, что Япония с нового финансового года намерена повысить размер визового сбора, который остается неизменным с 1978-го. Действующие тарифы, составляющие 3000 иен за однократную визу и 6000 за многократную, существенно ниже, чем в большинстве западноевропейских государств. Планируется также увеличение «налога на выезд», включенного в стоимость авиабилетов.