Сколько стоит и как организовать путешествие на Мадагаскар в 2025 году

Татьяна Егорова побывала на острове и рассказала обо всех важных деталях.

© Чемпионат.com

Остров Мадагаскар считается четвёртым по величине в мире. Всю его территорию занимает одноимённое государство, в состав которого входит несколько небольших островов. Это место интересно не только флорой и фауной, но и интересными традициями.

Путешественница Татьяна Егорова отправилась в экзотическую страну и привезла оттуда не только интересные истории и полезные советы, но и десятки уникальных фото.

Зачем лететь на Мадагаскар?

«На Мадагаскар мы летели ради встречи с лемурами. Остров – основное и практически единственное место происхождения и обитания этих приматов, их там около 112 видов, но учёные до сих пор время от времени обнаруживают и фиксируют появление новых видовых особей. При этом, как и многие редкие эндемики планеты, лемуры как вид в целом, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения из-за потери естественной среды обитания, вырубки лесов или бесконтрольной охоты. Поэтому если вы тоже хотите увидеть вживую, покормить или даже погладить этих милых и симпатичных зверьков, вам точно стоит посетить Мадагаскар», – Татьяна Егорова, путешественница.

Желательно с поездкой не затягивать. Страна с каждым годом всё быстрее приходит в упадок, и есть большая вероятность, что уже через несколько лет возможности посетить Мадагаскар с комфортом у туристов не будет. Суровая социально-экономическая реальность Мадагаскара такова: более 70% местного населения находится глубоко за чертой бедности.

Крупных городов не много, они катастрофически перенаселены, и даже там у жителей огромные проблемы с базовыми вещами – электричеством и питьевой водой. Что уж говорить об удалённых сёлах и деревнях: во многих поселениях люди живут в хижинах из тростника и соломы, спят на земле, питьевую и техническую воду добывают из самодельных колодцев или ближайших пресных водоёмов, а все сельскохозяйственные работы выполняют вручную. В основном здесь выращивают рис.

Тем не менее Мадагаскар – очень популярное экзотическое направление у туристов как из России, так и из Китая. Европейцев тут тоже немало, недаром что сам остров – бывшая французская колония.

Приезжают сюда не только ради многообразия лемуров, но и ради величественных и самых долгоживущих деревьев на планете – баобабов, шесть из восьми видов которых для Мадагаскара также являются эндемиками. Ещё одна причина для поездки сюда – пляжный отдых, на побережьях острова много пляжей с белым песком и выходом к Индийскому океану.

Когда отправляться на Мадагаскар?

Как и многие страны африканского направления, Мадагаскар стоит посещать в сухой сезон, то есть с апреля по октябрь. Осенние месяцы особенно удачны именно для наблюдения за лемурами, у них в этот период рождается потомство, и есть возможность увидеть крошечных очаровательных малышей.

Если же вас интересует просто пляжный отдых, лучше ехать в летние месяцы в северную, западную или юго-западную части острова. На западе, в районе Мурундавы, красивые закаты, там как раз расположена знаменитая мадагаскарская Аллея баобабов и есть уединённые песчаные пляжи со спокойной водой.

Что нужно знать перед поездкой?

Для посещения Мадагаскара необходима виза, но её не требуется оформлять заранее, она оплачивается по прилёте в аэропорт Антананариву в процессе прохождения таможни. Стоимость визы для пребывания в стране до 15 дней – € 10 или $ 10.

Строго обязательных прививок для посещения страны при условии выезда из России нет, но рекомендуется всё же иметь на руках сертификат о прививке от жёлтой лихорадки. Все остальные прививки, рекомендованные для поездок в экзотические страны, – исключительно на ваше усмотрение и для вашего же спокойствия.

Стоит подстраховаться и все проверенные годами прививки поставить. Проблемы с водой в стране касаются не только местного населения, и даже в крупных населённых пунктах в проверенных туристических отелях с хорошим рейтингом водопроводная вода может быть неподходящего качества, в том числе и для чистки зубов.

А ещё на Мадагаскаре крайне низкий уровень медицины, так что стоит захватить с собой в поездку и аптечку со всем самым необходимым. На острове, конечно, нам в некоторых городках встречались аптеки, но не уверена, что при случае они бы нам как-то помогли.

Основная валюта острова – малагасийский ариари, обменять деньги можно сразу в аэропорту. В стране высокая инфляция, поэтому большая сумма в путешествии на питание, сувениры и какие-то мелкие расходы вам не понадобится. Мы на 11 дней поменяли по € 300, и полученной суммы всем более чем хватило на еду и прочее.

Местные в основном говорят на малагасийском или французском языках, мало кто – на английском. К туристам очень лояльны, белых людей беззлобно называют «ваза» с ударением на второй слог. Однако лояльность не равна безопасности, так что попрошаек, мошенников или воришек хватает.

В крупных городах уровня Антананариву или Таны, как её называют местные, очень многолюдно, хаотичная застройка, хаотичное движение, узкие проезжие части, крайне разношёрстная и не самая, увы, чистоплотная публика. Поэтому передвигаться без гида я бы всё же не рекомендовала.

Несмотря на постоянные перебои с электричеством в стране, все крупные отели и рестораны оборудованы мощными генераторами. Поэтому не стоит беспокоиться о том, что где-то вас застанут кромешная тьма, холод, голод и придётся вспоминать «уроки выживания на необитаемом острове».

На территории Мадагаскара довольно хорошее мобильное покрытие, поэтому по прилёте в Тану в аэропорту вы сможете купить местную сим-карту, 15 Гб Интернета стоят около € 15. Тогда у вас в путешествии почти всегда будет связь с внешним миром. А в отелях и почти во всех ресторанах отлично работает Wi-Fi.

Как выбрать тур и сколько это стоит?

Прямых рейсов из России на Мадагаскар нет. Мы выбрали перелёт через Дубай. С учётом почти четырёхчасовой пересадки перелёт занял около 18 часов. На обратном пути нам требовался сложный маршрут с «заездом» на Маврикий на несколько дней, стоимость билетов составила 133 600 рублей. Это не сильно дороже, чем альтернативными путями без дополнительных остановок на обратном пути. Билеты покупали приблизительно за полгода до поездки.

Маршрут нашего путешествия был привязан к основным питомникам или местам обитания лемуров, куда пускают туристов. А также к основным видовым пейзажным точкам острова, таким, например, как Аллея баобабов.

Турагента мы нашли на Мадагаскаре через специализированный туристический форум, им оказалась активная, эрудированная и очень милая малагасийка с хорошим знанием своей страны и, как отдельный плюс, с хорошим знанием русского языка. Мы отправили ей наши пожелания, и она рассчитала нам стоимость маршрута, подобрала машину для переездов, забронировала все необходимые отели на пути и сопровождала нас везде в качестве гида.

Мы путешествовали по острову в компании из четырёх человек. Это оптимальное количество для удобства передвижения на минивэне с учётом багажа и оптимальные затраты на поездку в целом.

11-дневный тур, включая отели с завтраками, аренду минивэна, оплату топлива, все входные билеты в парки, лодочные трансферы внутри острова и сопровождение гида, обошёлся в € 4065 на всех, то есть по € 1016,2 на человека. Обедали мы за свой счёт в кафе или ресторанах по пути от локации до локации, ужинали либо в отелях, либо в ресторанах поблизости.

Основные отели и гостиницы тура уже входят в его стоимость, но, возможно, вам самостоятельно надо будет бронировать что-то на день прилёта или вылета. Подходящие варианты даже без предоплаты можно выбрать на разных сайтах. Номер на двоих со всеми удобствами в хорошем отеле где-нибудь в центре Антананариву обойдётся приблизительно в € 50-60 за ночь.

Естественно, есть варианты и дороже, и дешевле – всё на ваш выбор. Но бронировать отели лучше всего за несколько месяцев до предполагаемой поездки, особенно если вы планируете её в самый разгар сезона, на конец лета.

Билеты на самолёт (туда с пересадкой в Дубае и обратно через Маврикий): ~133 600 рублей или ~1391 евро.

Виза: ~960 рублей или ~10 евро.

Тур (сопровождение гида, проживание, завтраки, переезды от места к месту и билеты на достопримечательности): ~97 560 рублей или ~1016 евро.

Карманные расходы (еда, сувениры и прочее): ~28 800 рублей или ~300 евро.

Итого: ~260 920 рублей или ~2717 евро.

Цены указаны по курсу валюты на октябрь 2025 года.

Что можно попробовать на Мадагаскаре?

На Мадагаскаре, несмотря на довольно плачевное состояние экономики, почти в любой точке острова можно найти очень хорошую и вкусную выпечку, а в районе города Анцирабе – вкуснейшее, нежнейшее фуа-гра. И то и другое – одни из полезных пережитков французских колонизаторов, которые сохранились на острове до сих пор. Но питаться стоит в проверенных туристических местах, гиды такие места, как правило, знают.

Рис – основной продукт питания и ключевая часть как культуры, так и экономики Мадагаскара. Его на острове несколько видов, и они отличаются по вкусу, текстуре и даже цвету.

Кухня малагасийцев простая, но сытная, и основана на рисовых блюдах. Города, расположенные на побережье океана, например, Мурундава, богаты свежими морепродуктами, поэтому там стоит заглянуть на ужин в какой-нибудь рыбный ресторан.

Готовят везде вкусно как местную кухню, так и европейскую. Блюда большие, их смело можно брать на двоих. Средняя стоимость обеда с напитком и десертом – 50 000-70 000 ариари, или € 10-15.

Ещё на острове огромное количество разнообразных и при этом недорогих фруктов, начиная от уже привычных нам манго, ананасов, кокосов, бананов и заканчивая более экзотическими – такими как папайя, черимойя, карамбола и джекфрут.

Как проходит поездка на Мадагаскар?

К сожалению, главные дороги по острову проложены так, что нельзя просто объехать все основные туристические точки по кругу. Чтобы попасть, допустим, и на Аллею баобабов в Мурундаве, и в островной частный питомник лемуров в Мантасоа, придётся делать «вилку» через отправную точку к обеим этим локациям – городок Анцирабе. Хоть дороги на острове и асфальтированы почти везде, на многих участках, увы, покрытие давно требует капитального ремонта.

Будьте готовы к тому, что вам придётся потерпеть некоторые неудобства и провести много часов в многокилометровых переездах по ямам и ухабам.

В качестве альтернативы можно, конечно, попробовать заменить какую-то часть маршрута внутренним перелётом и сократить тем самым количество долгих автомобильных переездов. Однако местная авиакомпания по отзывам как самих малагасийцев, так и бывалых путешественников довольно ненадёжна с точки зрения точности расписания вылетов.

Что посмотреть на Мадагаскаре?

Мадагаскар, как и большинство стран африканского направления, привлекает туристов со всего мира в первую очередь возможностью понаблюдать редкую эндемичную фауну острова. Разнообразные виды лемуров, их главного природного врага – кошачьеподобного хищника фоссу, или уникальных рептилий – хамелеонов, гекконов, крокодилов и черепах – в их естественной среде обитания. Сюда стоит ехать, чтобы полюбоваться пейзажами дoлин и холмов острова, до самого горизонта причудливо изрезанных бесконечными четырёхугольниками рисовых террас.

В полной мере активным отдыхом поездку по острову назвать, пожалуй, нельзя, так как для всего этого не требуется специальная физическая подготовка и вам не придётся преодолевать длинные, сложные пешие треки. Но вас точно ждут ранние подъёмы, довольно изнурительные длинные автомобильные переезды по петляющим и не слишком ровным дорогам или часовые-полуторачасовые лодочные переправы.

Из самых ярких и интересных мест обитания лемуров на Мадагаскаре стоит выделить:

частный островной питомник Nosy Soa Park на озере Мантасоа;

заповедник Vakona недалеко от национального парка Андасибе-Мантадиа;

лесопарк на территории отеля Palmarium Reserve в районе Пангаланского залива.

Посещение всех этих парков и питомников, как правило, включается в общую стоимость тура.

Питомник Nosy Soa Park произвёл на нас неизгладимое впечатление. Это место лучше любого контактного зоопарка, потому что все лемуры на его территории абсолютно ручные! Если приехать пораньше, когда других туристических групп почти нет, и захватить с собой пару-тройку килограммов мелко нарезанных бананов, то вас ждёт совершенно незабываемый опыт самого близкого и самого тёплого общения с десятками представителей этого вида. Также тут есть кошачьи лемуры – знаменитый Король Джулиан из мультфильма «Мадагаскар» как раз представитель этого вида, малютки бамбуковые лемуры, бурые лемуры, лемуры Вари и «танцующие» лемуры Си́фака.

Пушистики буквально будут прыгать и лазать по вам, как по деревьям, обнимать со всех сторон, виснуть на руках, спине, шее, сидеть на плечах! Так что выбирайте подходящую одежду.

Нетерпеливо, но при этом аккуратно и почти нежно животные будут выхватывать у вас из рук банановые вкусняшки. Поверьте, такое тесное общение вызывает искренний восторг даже у взрослых и самых серьёзных мужчин.

Нашу компанию по окончании экскурсии с острова увозили практически насильно, настолько нам не хотелось прощаться с милыми ручными зверьками.

В заповеднике Vakona и лесопарке на территории отеля Palmarium вас также ждёт встреча со множеством лемуров, но там туристам уже не разрешают трогать их или кормить. Однако у вас всё равно будет возможность рассмотреть разношёрстных пушистиков совсем близко. Плюс вы познакомитесь с ещё несколькими новыми видами: это самые крупные и короткохвостые лемуры Индри, самые крошечные (некоторые особи весят не больше 30 граммов) мышиные лемурчики, ночные лемуры Ай-Ай, а также венценосные и очковые лемуры.

Помимо лемуров, посещая Мадагаскар, обязательно выделите время на прогулку по Аллее баобабов. Это одно из самых фотогеничных мест острова, особенно на рассвете или закате. А во время многокилометровых переездов между этими локациями будет отличная возможность отвлечься, рассматривая разнообразные пейзажи острова.

Разноцветные и резные рисовые террасы, пусть бедные, но при этом очень колоритные поселения и деревушки малагасийцев. Вы сможете понаблюдать их уникальный быт, включая коллективные стирки и сушки белья в мелководных речках, сбор и сушку риса, обжиг самодельных кирпичей и даже работу на золотодобывающих приисках – да, многие малагасийцы до сих пор занимаются ручной добычей и промывкой золота. Всё это не от хорошей жизни, конечно, но при этом местные в массе своей позитивные и жизнелюбивые люди.

Фамадихана: необычная традиция жителей

Из очень необычного для нашей культуры и, так сказать, кардинально непривычного стоит выделить местные традиции захоронений. А точнее – обряд Фамадихана.

Местные по большей части исповедуют христианство, вторая по популярности религия тут – ислам. Но это нисколько не мешает жителям Мадагаскара совмещать привычные нам религиозные обряды с абсолютно ритуалистическими.

Специальных мест под кладбища на острове нет, хоронить могут людей практически в любом месте. Просто выкупается кусок земли, где захотелось, хоть в черте города, хоть где-то посреди поля. На этом месте строится специальный склеп, внутри которого на одной из стен несколько полок. И в этом семейном склепе хоронят всех умирающих членов семьи.

При захоронении просто укутывают тело в специальные ткани, укладывают на полку, чем выше, тем свежее захоронение, а потом каждые лет 10 устраивают перезахоронения. То есть выносят тело и переукутывают его в свежие ткани. Переукутанное тело при этом несколько раз проносят по кругу, причём делать это могут не только родственники и друзья, но и все желающие. Это как бы дань уважения усопшему и высшим силам.

Церемония считается, если можно так сказать, весёлой. То есть это настоящий семейный праздник. Отмечают радостно, плач на таких церемониях – табу. Потом тело снова укладывают в склеп, и так до следующего раза.