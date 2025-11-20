«Культурный шок».Россиянка описала особенности жизни в США

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала впечатления от страны словами «огромная человеческая супница». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она отметила, что соотечественникам есть чему поучиться у американцев. Например, патриотизму. По словам автора блога, в США в глаза сильно бросаются флаги, которые развешаны не только на зданиях государственных учреждений, но и на частных домах. Россиянка подчеркнула, что в стране это считается не политическим знаком, а данью уважения государству.

Другая вещь, на которую обратила внимание путешественница из России, — это отношение к этническому разнообразию и способам самовыражения. «Тут страна, собранная из соусов, культур, языков, запахов, привычек. И все живут вместе, как огромная человеческая супница», — пишет Ершова. При всем этом в настоящее время в США ощущается напряженное отношение к мексиканцам, добавила она.

«В США государство — это как крупный, иногда слегка туповатый, но обязательный сервисный центр», — рассказывает тревел-блогерша. По ее словам, в Америке ощущается, что власти делают многое для удобства граждан.

Ранее Ершова описала особенности жизни в США словами «культурный шок». Также россиянка поразилась, что американцы всегда говорят sorry («извините»), даже если виноваты не они, и все время улыбаются друг другу.