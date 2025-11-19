«Культурный шок».Россиянка описала особенности жизни в США

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и описала некоторые особенности местной жизни фразой «культурный шок». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первое, что удивило автора публикации, — отсутствие у американских домов заборов. По ее словам, люди в этой стране живут «как в фильме»: дом, маленькая лужайка с сочной зеленью, дорожка к крыльцу — и все это без единого забора. Максимум — символическая ограда по колено, которую может перепрыгнуть кошка.

«Здесь приватность не защищают заборами — здесь приватность в головах. Никто не лезет, никто не подходит, никто не "проверит, кто там живет". После России это выглядит как какой-то социальный эксперимент», — отметила Ершова.

Во-вторых, для путешественницы было непривычно, что американцам нет дела до того, как выглядят, чем занимаются и с кем живут другие люди. Она пояснила, что в США никто не дает советы и не обсуждает чужую личную жизнь, зарплату и выбор одежды.

Россиянка также поразилась, что американцы всегда говорят sorry («извините»), даже если виноваты не они, и все время улыбаются друг другу.

«Это часть культуры. Улыбка — как нейтраль по умолчанию. Продавец улыбается. Бариста улыбается. Полицейский улыбается. Таксист улыбается. Ты отвечаешь улыбкой, хочешь или нет. И через неделю в США ты замечаешь, что стал добрее», — призналась она.

Кроме того, путешественницу удивило, что американцы соблюдают очереди, не делают работу смыслом жизни и имеют равные отношения с государством.

Ранее эта же тревел-блогерша описала США фразой «не захочешь возвращаться». По ее мнению, плюсы этой страны — стабильность, неограниченные возможности, уважение к людям, свобода и порядок.