«Горы мусора и запредельные цены». Турист описал популярные для отдыха страны

Российский путешественник Денис Забелин описал популярные для отдыха соотечественников страны фразой «горы мусора и запредельные цены». Своим мнением он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

«Самые раскрученные направления — это не про отдых. Это просто дорогие и бесполезные "костыли для души". Они не лечат вашу экзистенциальную усталость, а лишь маскируют ее», — констатировал автор публикации.

В частности, Забелин предостерег туристов от поездок в Индию и на индонезийский остров Бали. По его словам, там любую попытку заглянуть в себя «превратили в фастфуд».

«Эти места стали гигантским духовным "Макдональдсом", где вам на ужин подают "просветление под ключ". Да еще за конский чек», — пояснил он.

В антирейтинге путешественника также оказались Дубай в ОАЭ и Мальдивские острова. Россиянин назвал эти направления идеальными, до тошноты отретушированными декорациями, созданными с одной целью — чтобы человек себя постоянно сравнивал с другими.

«Вся эта роскошь не для вас, а для вашей ленты. А вы так и остаетесь наедине со своей тоской посреди чужой безупречной картинки», — предупредил он.

Кроме того, Забелин не советует соотечественникам ехать в Турцию по системе «все включено», так как это «идеальный способ избежать реальности».

«Ваш мозг выключен, тело обездвижено, эмоции залиты бесконечным потоком еды, алкоголя и назойливой анимации. Но это не отдых. Это кома. Настоящий эмоциональный запой, который лишь создает иллюзию расслабления», — заключил автор.

Вместо вышеперечисленных мест путешественник порекомендовал туристам провести отпуск на Байкале, Русском Севере, в Карелии, на Алтае, Камчатке или Урале или выбрать не такие раскрученные направления за границей.

Ранее другая российская путешественница, трижды побывавшая на Бали, описала индонезийский остров фразой «деревня с глянцевым фасадом». По ее словам, шикарные кафе, яхты и пляжные клубы, которые туристы часто видят на фотографиях блогеров в социальных сетях, там надо поискать.