В закрывшемся из-за нехватки россиян аэропорте оставили лишь ресторан

Пассажирский терминал оставшегося без туристов из России финского аэропорта Лаппеенранта открывают теперь только на два с половиной часа в будни для бизнес-ланча в местном ресторане. Об этом ТАСС сообщил работник воздушной гавани.

По его словам, как минимум до конца года плановых рейсов в аэропорт не ожидается.

«Ресторан — единственное, что на данный момент работает в терминале, по будним дням с 10:30 до 13:00 здесь предлагаются бизнес-ланчи в формате шведского стола для всех желающих за 12,6 евро с человека», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в остальное время терминал закрыт.

Ранее сообщалось, что столкнувшийся с проблемами из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия аэропорт Лаппеенранта на юге Финляндии сможет принять ближайший плановой рейс не ранее мая 2026 года — это может быть туристический чартер. До того момента каких-либо плановых рейсов в аэропорту, прежде входившем в пятерку самых загруженных международных аэропортов страны, пока не ожидается. По меньшей мере до 31 декабря здесь закрыт аэродромный диспетчерский пункт и не осуществляется управление заходом на посадку.

В справочной службе аэропорта ТАСС поясняли, что разовые полеты отсюда все-таки могут совершаться, но для их организации придется подавать специальные заявки.

По данным общественного вещателя Yle, в пятерку самых загруженных Лаппеенранта входил еще в 2011 году, при этом большая часть туристов приезжала сюда из Санкт-Петербурга. Пассажиропоток из России сильно снизился в 2014 году, а пандемия COVID-19 и конфликт на Украине ухудшили ситуацию