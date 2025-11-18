Как изменился турпоток в Иран в 2025 году

Иран за первые полгода принял 3,5 млн иностранных туристов, рост на 30 процентов в годовом исчислении регистрировался в апреле–мае, эта тенденция возобновилась в сентябре–октябре. Ожидается, что к концу 2025 года страну посетят более 7 млн гостей. Об этом заявил министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Сейед Реза Салехи Амири, его слова передает Pars Today, партнер TV BRICS.

© Unsplash

Министр отметил, что Иран становится все популярнее у туристов благодаря своим древним памятникам, разнообразной природе и уникальной культуре. Еще одно достижение – развитие экотуризма. Три иранские деревни получили признание Всемирной туристской организации ООН, войдя в список лучших туристических направлений мира. В 2025 году Иран планирует номинировать на это звание еще восемь деревень.

Салехи Амири подчеркнул, что дальнейшему росту туристического сектора способствуют несколько факторов. Это растущее внимание мира к Ирану, а также усилия государства по сохранению культурного наследия страны и созданию туристических маршрутов, в которые активно вовлекаются местные сообщества.

Ранее иранский город Кашан был включен во Всемирную сеть творческих городов ЮНЕСКО в качестве «креативного города в области архитектуры». Решение было объявлено во Всемирный день городов на 43-й Генеральной Конференции ЮНЕСКО в Самарканде, сообщает IRNA, партнер TV BRICS.