Тучных пассажиров обяжут платить за второе место в самолете

Авиакомпания Southwest Airlines вынудит тучных пассажиров платить за второе место в самолете во время полета. Об этом сообщает AP News.

Уточняется, что перевозчик и прежде позволял заранее бронировать два места при необходимости либо запросить такую услугу уже в аэропорту бесплатно. Теперь же оплата второго кресла для плюс-сайз пассажиров будет обязательной. Если человек не сделал этого заведомо, ему придется заплатить за второе место в авиагавани при наличии свободных кресел в самолете. В случае если таковых не окажется, путешественника перебронируют на следующий рейс.

Ранее пользователи сети призвали полных людей платить за перевес в самолете, как платят все пассажиры за лишние килограммы багажа. Такое предложение выдвинул один из подписчиков плюс-сайз-блогерши Джейлин Чейни в соцсетях.