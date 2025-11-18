Туроператоры разглядели новую тенденцию у взрослых путешественников

Туроператоры отмечают новый тренд: россияне все чаще выбирают отели категории adults only, в которые не селят гостей младше 16, а то и 18 лет. Причем это не только пенсионеры или молодежь.

«Сейчас приличная доля путешественников “35+” – это пары без детей, которым на отдыхе не хочется сталкиваться с шумом и гамом», – говорят в ITM group.

Тенденция не просто набирает обороты, а формирует новый сегмент рынка, отмечают в TEZ TOUR:

«Спрос на такие отели в Египте в этом году вырос у нас на 29%, на Мальдивах – на 13%, на Кубе – в 2 раза».

Аналогичной статистикой поделились с TourDom.ru и другие туроператоры. Например, у Coral Travel число броней в рамках концепции «только для взрослых» по сравнению с прошлым годом выросло на 20% в Турции и на 30% в Египте. Подтверждает тенденцию и сервис онлайн-бронирования «Островок»:

«Интерес к отелям, которые предлагают размещение для взрослых без детей, действительно стал выше. Так, с начала года число поисковых запросов гостиниц, в названии которых содержится пометка adults only, выросло на 13% относительно прошлого года».

«Туристы целенаправленно ищут релакс, делая ставку на утонченный отдых с фокусом на гастрономии, спа-ритуалах и приватной атмосфере», – отмечают профессионалы турбизнеса.

«Подобная концепция сродни гурманству. Люди акцентируются на том, что им нужнее. Недавно удивилась: очень активные клиенты поехали в пустынный отель в Абу-Даби – как раз ради спокойствия. Выбирали из нескольких вариантов, но предпочли совсем интровертный. Остались сверхдовольны», – рассказала Оксана Антохина, директор турагентства RTCENTR_Путешествия (Апатиты).

В целом подобных предложений пока не очень много.

«В нашей продуктовой линейке в Турции около 1,6 тыс. отелей, из них 70 – для взрослых, в Египте из 400 отелей – 30 ADL only», – сообщили в Coral Travel.

Впрочем, отельеры, похоже, уже почувствовали запрос: например, в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе появляются новые премиальные комплексы с уединенными виллами и приватными бассейнами, а также adults only пляжные клубы. На Мальдивах тишину и вовсе продают как некий эксклюзив.

Получить такой вариант отдыха можно и в отелях без возрастных ограничений:

«Сейчас даже в рамках семейной концепции многие делают отдельные зоны для взрослых. Это может быть лаунж или персональный бассейн с сопутствующими услугами. Такое зонирование позволяет с комфортом отдохнуть и детям, и взрослым», – рассказали в Anex.

В ряде комплексов виллы с бассейнами или водные виллы, в которых размещение с детьми запрещено по причине безопасности. Бронируя эти зоны и номера, гости получают некую приватность.

Правда, есть у этого и обратная сторона: вместо желанного покоя можно получить весьма шумных соседей, которые в отсутствие рядом детей пускаются во все тяжкие.

«Нам попались соседи, пьющие без меры, – по ночам переворачивали столы в номере и стучали в двери».

«Ездили с мужем в 18+, вместо детского визга и писка слушали по ночам взрослые ох и ах: немцы в двух соседних номерах марафон устроили – ноу комплекс», – рассказывают туристы.

Несмотря на подобные риски, эксперты прогнозируют: интерес к отдыху в формате «только для взрослых» продолжит расти.

«Чем больше туристов узнает об этой концепции, тем больше спрос», – констатируют в «Интуристе».

«Многие не в курсе, что есть отели 16/18+. Когда предлагаю такие варианты, радуются. В целом вопрос, хотят ли клиенты тусовочное место или тихое, задаю сразу. Считаю, что он равнозначен, например, тому, какой они предпочитают пляж», – говорит Юлия Старкова (турфирма «Нескучно», Москва).

Ранее TourDom.ru писал, что «звездным трендом» 2025 года стали концертные и спортивные туры.