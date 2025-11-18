Парализованный путешественник решил преодолеть на лыжах сотни километров

Парализованный путешественник поборется за звание мирового рекордсмена, преодолев сотни километров в Антарктиде. Об этом сообщило издание The New York Post.

© РИА Новости

35-летний Даррен Эдвардс из Великобритании был опытным альпинистом, но лишился возможности ходить, сорвавшись с горы во время скалолазания в Северном Уэльсе в августе 2016 года. Теперь он решил преодолеть 222 километра на лыжах и дойти до Южного полиса. Для своего похода он использует сани и короткие лыжные палки. Свое путешествие он начнет в декабре.

© Lenta.ru

Уточняется, что прежде мировой рекорд Южного полюса по прохождению дистанции в сидячем положении на лыжах составлял 111 километров.

«Для меня приключения стали своего рода спасением, и я просто продолжал испытывать себя и доказывать, что могу добиться многого, даже несмотря на свою травму», — сообщил Эдвардс.

Ранее мужчина решил объехать все страны мира из-за психического расстройства и установил рекорд. Последней страной туриста стала Северная Корея.