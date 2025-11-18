Турист потребовал вернуть деньги за тур из-за дождей

В неприятную ситуацию попал один из турагентов – его клиент приобрел недорогой тур на 11 ночей в Нячанг во Вьетнаме на ноябрь. Этот месяц, как известно, выпадает на сезон дождей, а турист, уверяет представитель розницы, был постоянным и опытным. Тем не менее незадолго до вылета, который должен был состояться 20 ноября, мужчина объявил, что хочет отказаться от тура. Причиной соотечественник назвал плохие погодные условия – по его данным, на курорте зарядили дожди. Он пояснил, что его об этом никто не предупредил и предъявил претензии. В том числе пообещал судебные разбирательства.

Данный кейс активно обсуждают в тг-чате для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома». Главный вопрос начинающих турагентов – а есть ли риски, что компенсировать расходы в таких случаях придется им. Ведь отказ от тура накануне вылета неизменно грозит ФПР близким к 100%.

Юрист Олеся Аблёзгова в беседе с журналистом TourDom.ru успокоила представителей турбизнеса – согласно закону они не обязаны предоставлять данные клиенту о погодных условиях. Исключения составляют лишь предупреждения о стихийных бедствиях, когда есть угроза для жизни и здоровья человека.

«В данном случае их нет. Предполагается, что эта информация об особенностях климата и сезонах общеизвестная. Турист, как взрослый человек, мог изучить ее самостоятельно», – разъяснила она.

Представитель компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры”» Ирина Писанка напомнила, что по закону турагент должен сообщить клиенту перед поездкой информацию о туроператоре, его финансовом обеспечении, цене туристского продукта, страховании. Также необходимо сообщить о программе пребывания и маршруте, условиях размещения и питания, трансфере, наличии экскурсовода (гида) и дополнительных услугах. Важными являются сведения о порядке въезда в страну, таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах, национальных и религиозных особенностях и возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья.

Юристы призывают турагента объяснить клиенту, что тот по закону может отказаться от тура, но с удержанием фактически понесенных расходов.

